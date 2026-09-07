THY bilet kampanyasını duyurdu! Doğu Avrupa’da 10 ülkeye avantajlı uçuş
Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa rotasındaki 10 ülkeyi kapsayan sonbahar ve kış dönemi bilet kampanyasını duyurdu. Belirlenen tarihler arasında bilet alan yolcular, gidiş-dönüş Economy Class uçuşlarında avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı rotalarını Doğu Avrupa'ya çevirmek isteyen yolcularına yönelik yeni bilet kampanyasını başlattı.
Türkiye çıkışlı seferleri kapsayan düzenlemeyle, sonbahar ve kış döneminde seyahat etmeyi planlayanlara gidiş-dönüş Economy Class bilet alımlarında avantajlı fiyat olanağı sunuluyor.
Yurt dışı seyahat planı yapanlar için duyurulan kampanya, 7-17 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunulan biletler için geçerli olacak.
Kampanya dahilinde satın alınan biletlerle yapılacak seyahatlerin ise 1 Kasım 2026 ile 31 Mayıs 2027 tarihleri arasına denk gelmesi gerekiyor.
Yolcular, kış ve ilkbahar dönemine yayılan bu geniş takvimde indirimli seyahat etme fırsatı bulacak.
LİSTEDE HANGİ DESTİNASYONLAR VAR?
Kampanyanın geçerlilik alanı Doğu Avrupa genelindeki 10 ülkeyi kapsıyor.
Açıklanan plana göre Türkiye çıkışlı uçuşlarda avantajlı fiyatların uygulanacağı destinasyonlar; Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moldova, Polonya ve Romanya olarak belirlendi.