THY’den 19 Mayıs’a özel indirim! Yurt içi uçuşlarda dev kampanya başladı
Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir kampanya başlatarak yurt içi uçuş biletlerini indirimli olarak satışa sundu.
Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yeni bir indirim kampanyası başlatıldığı açıklandı.
Düzenlenen kampanya kapsamında yolcular, bugün ve yarın yapacakları satın alma işlemlerinde yurt içi seferler için avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.
İŞTE UÇUŞLARIN GERÇEKLEŞECEĞİ TARİHLER
İki günlük kampanya süresi içerisinde biletleme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, satın aldıkları biletleri 14 Eylül ile 25 Ekim tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanabilecek.
Belirtilen sonbahar döneminde gerçekleştirilecek seyahatler için bilet fiyatları 1.449 liradan başlıyor.
70 BİN 400 KOLTUK KONTENJANI AYRILDI
Şirket tarafından satışa sunulan indirimli biletler, toplamda 70 bin 400 adet koltuk kotası ile sınırlandırıldı.
Belirlenen kontenjan dahilinde kampanyadan faydalanarak seyahat etmek isteyen yolcular, işlemlerini THY'nin çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.