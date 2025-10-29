THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!
Türk Hava Yolları, Cumhuriyet Bayramı'na özel 90 bin koltuğu kapsayan yeni yurt içi kampanyasını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırladığı yeni kampanyasını kamuoyuna duyurdu.
Açıklanan kampanya, yalnızca 29 Ekim 2025 (dahil) – 30 Ekim 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen bilet alımları için geçerli olacak.
Bu iki günde bilet alan yolcuların seyahat tarihi ise 01 Aralık 2025 (dahil) – 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olmak zorunda.
YILBAŞI DÖNEMİ KAPSAM DIŞI BIRAKILDI
Kampanyayla ilgili en önemli uyarılardan biri de seyahat tarihlerindeki istisna oldu.
THY, bu kampanyanın 26 Aralık 2025 (dahil) – 01 Ocak 2026 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olmayacağını duyurdu.
İŞTE KAMPANYANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Biletlerin bin 29 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu kampanya, belirli şartlar dahilinde kullanılabilecek.
Kampanyanın, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı olan, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacağı belirtildi.
Türk Hava Yolları, bu kampanyaya özel olarak 29 Ekim yurt içi uçuşları için tek yön bin 29 TL'den başlayan fiyatlarla toplam 90 bin adet koltuk arz edildiğini açıkladı.