THY’den büyük yaz sürprizi: İç hatlarda 949 TL’den başlayan bilet kampanyası başladı

UÇUŞ NOKTALARI VE FİYAT DETAYLARI AÇIKLANDI

Kampanyalı biletler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi hem turistik hem de iş amaçlı yoğun talep gören şehirlerden kalkışlı ya da varışlı uçuşlar için geçerli olacak.

THY’nin açıklamasına göre, kampanya kapsamında bilet fiyatları belirlenen ücret sınıflarına göre farklılık gösterecek: