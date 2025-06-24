THY’den büyük yaz sürprizi: İç hatlarda 949 TL’den başlayan bilet kampanyası başladı
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seyahat etmek isteyen yolcular için dev bir kampanya başlattı. Sadece iki gün geçerli olacak kampanyada, tek yön iç hat uçuşları 949 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Toplam 100 bin koltuk için geçerli kampanya, sınırlı süre ve kontenjanla yolcuları bekliyor.
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşları daha cazip hale getirmek amacıyla 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde geçerli olacak yeni bir kampanya duyurdu. Ekonomim'e göre, kampanya kapsamında tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlar 949 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya, iç hat destinasyonlarını kapsarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı ile AJet tarafından gerçekleştirilen uçuşlar kapsam dışında bırakıldı.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, yalnızca 1 Ekim–30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri seyahatler için bu biletleri kullanabilecek. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası, yüksek talep nedeniyle kampanya dışında tutuldu.
UÇUŞ NOKTALARI VE FİYAT DETAYLARI AÇIKLANDI
Kampanyalı biletler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi hem turistik hem de iş amaçlı yoğun talep gören şehirlerden kalkışlı ya da varışlı uçuşlar için geçerli olacak.
THY’nin açıklamasına göre, kampanya kapsamında bilet fiyatları belirlenen ücret sınıflarına göre farklılık gösterecek:
ExtraFly kategorisinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında bilet fiyatı: 1.599 TL
PrimeFly kategorisinde aynı güzergâhlarda bilet fiyatı: 1.799 TL
Diğer tüm iç hat destinasyonlarında ExtraFly bileti: 1.499 TL
Diğer tüm iç hat destinasyonlarında PrimeFly bileti: 1.699 TL
Türk Hava Yolları, kampanya dahilinde toplam 100 bin koltuğun satışa sunulduğunu açıkladı. Kampanya yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenebilir. Bu nedenle bilet almak isteyen yolculara, belirlenen iki günlük süre içerisinde hızlı davranmaları tavsiye ediliyor.
THY, kampanyaya katılmak isteyen yolcular için şu hatırlatmayı yaptı: “Kampanya fiyatları, belirli ücret sınıflarıyla sınırlı olup, biletlerin iade ve değişiklik koşulları sınırlı olabilir. Yolcularımız, satın alma esnasında bilet kurallarını dikkatlice incelemelidir.”