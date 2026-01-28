THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı

Türk Hava Yolları, seyahatseverleri heyecanlandıran yeni bir kampanya başlattı. İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerli olan indirim, Avrupa'nın en popüler rotalarına uygun fiyatla ulaşım imkanı sunarken, biletlerin satış tarihi ve kampanya detayları belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 1

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir fırsat duyurdu.

1 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 2

Şirket, belirlenen destinasyonlara gidiş-dönüş ve tüm vergiler dâhil olmak üzere 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sağlıyor.

2 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 3

23 FARKLI NOKTAYA UCUZ UÇUŞ İMKANI

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya şirketin transfer merkezi olan İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşları kapsıyor.

3 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 4

İndirimli bilet uygulaması; İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'te bulunan toplam 23 noktaya yapılacak seyahatler için başlatıldı.

4 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 5

SON GÜN 3 ŞUBAT

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan bu avantajlı fiyattan yararlanmak isteyen yolcuların acele etmesi gerekiyor.

5 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 6

Kampanya kapsamında biletlerini 3 Şubat tarihine kadar satın alan yolcular, seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

6 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 7

Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, yalnızca THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak.

7 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 8

Bilet satış ofisleri ve acentelerde ise fiyatlar değişiklik gösterebilecek.

8 9
THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı - Resim: 9

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

9 9
türk hava yolları indirim