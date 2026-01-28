THY'den dev kampanya: Sınırlı sayıda koltuk için indirim başladı
Türk Hava Yolları, seyahatseverleri heyecanlandıran yeni bir kampanya başlattı. İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerli olan indirim, Avrupa'nın en popüler rotalarına uygun fiyatla ulaşım imkanı sunarken, biletlerin satış tarihi ve kampanya detayları belli oldu.
Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir fırsat duyurdu.
Şirket, belirlenen destinasyonlara gidiş-dönüş ve tüm vergiler dâhil olmak üzere 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sağlıyor.
23 FARKLI NOKTAYA UCUZ UÇUŞ İMKANI
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya şirketin transfer merkezi olan İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşları kapsıyor.
İndirimli bilet uygulaması; İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'te bulunan toplam 23 noktaya yapılacak seyahatler için başlatıldı.
SON GÜN 3 ŞUBAT
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan bu avantajlı fiyattan yararlanmak isteyen yolcuların acele etmesi gerekiyor.
Kampanya kapsamında biletlerini 3 Şubat tarihine kadar satın alan yolcular, seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, yalnızca THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak.
Bilet satış ofisleri ve acentelerde ise fiyatlar değişiklik gösterebilecek.
Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.