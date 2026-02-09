THY'den vizesiz rotalara dev kampanya: İşte o ülkeler ve fiyatlar

Türk Hava Yolları, vizesiz gidilebilen Avrupa rotaları için beklenen bilet kampanyasını başlattı. Yolcuları uygun fiyatlarla Balkanlar'a taşıyacak kampanyada biletleme süreci başladı.

Yayınlanma:


Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat imkanı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik yeni bir avantajlı bilet kampanyasını devreye aldı.



THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın detayları ve geçerlilik süreleri kamuoyuyla paylaşıldı.



BİLETLER İÇİN SON GÜN 19 ŞUBAT

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların, bilet işlemlerini en geç 19 Şubat tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.



Kampanya kapsamında alınan biletler, 24 Mart ile 25 Haziran tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.



GİDİŞ-DÖNÜŞ 109 DOLARDAN BAŞLIYOR

Kampanya dahilinde belirlenen gidiş-dönüş bilet fiyatları destinasyonlara göre şu şekilde sıralandı:

Üsküp ve Priştine: 109 dolar

Moldova, Saraybosna ve Tiran: 129 dolar

Podgorica ve Tivat: 159 dolar

Belgrad: 189 dolar



Kampanya kapsamındaki indirimli biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

