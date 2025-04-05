THY'den yolculara büyük kolaylık: Uçak biletlerinde 24 saat içinde ücretsiz iade hakkı

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. THY tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcular artık satın aldıkları biletleri ilk 24 saat içinde hiçbir kesinti yapılmadan iade edebilecek.

Bu sayede seyahat planları netleşmeyen ya da son dakika değişikliği yapmak zorunda kalan yolcular, ceza ya da kesinti endişesi yaşamadan biletlerini geri verebilecek.

İNTERNET VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN GEÇERLİ

THY'nin duyurusunda, 24 saat içinde ücretsiz bilet iadesi uygulamasının yalnızca THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacağı vurgulandı.

THY'den yapılan açıklamada, “İlk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi; seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz” denildi.