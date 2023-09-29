Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, doğa severlerin ilgi odağı. Tortum Şelalesi, Afrika'daki Victoria Şelalesi ve Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor.

Tortum Şelalesi Hayran Bırakıyor

Türkiye'nin en yüksekten akan şelalesi, çevresinde yapılan yürüyüş yolları, restoran, engelli rampaları, mesire alanları ve serinleten suyuyla yazın binlerce turist tarafından tercih edildi. Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'nin yanı başında ve Yedigöller'de yapılan bungalov evlerde konaklayarak keyifli zamanlar geçirebiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte birçok turizm alanı olduğunu söyledi. Bölgede turizm canlanması için yapılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi.