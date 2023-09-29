Tortum Şelalesi Hayran Bırakıyor

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Bölgeyi ziyaret edenler hayran kalıyor.

Tortum Şelalesi Hayran Bırakıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, doğa severlerin ilgi odağı. Tortum Şelalesi, Afrika'daki Victoria Şelalesi ve Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor.

Tortum Şelalesi Hayran Bırakıyor

Türkiye'nin en yüksekten akan şelalesi, çevresinde yapılan yürüyüş yolları, restoran, engelli rampaları, mesire alanları ve serinleten suyuyla yazın binlerce turist tarafından tercih edildi. Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'nin yanı başında ve Yedigöller'de yapılan bungalov evlerde konaklayarak keyifli zamanlar geçirebiliyor.

Tortum Şelalesi Hayran Bırakıyor - Resim : 1İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte birçok turizm alanı olduğunu söyledi. Bölgede turizm canlanması için yapılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali BaşlıyorBeyoğlu Kültür Yolu Festivali BaşlıyorKültür Sanat

 

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