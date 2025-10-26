Turistik Doğu Ekspresi'nde kış masalı başlıyor! Biletler yarın satışta, işte yeni sezon rotası ve durakları!

160 YOLCU KAPASİTELİ YATAKLI VAGONLAR

Bakan Uraloğlu, trenin teknik özelliklerine ve kapasitesine dair bilgileri de paylaştı. Turistik Doğu Ekspresi'nin, her birinde 10 kompartıman bulunan 8 adet yataklı vagon ve bir adet yemek vagonundan oluştuğunu bildirdi. Trenin toplam yolcu kapasitesinin 160 kişi olduğunu belirtti.

Yataklı kompartımanların iki kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlandığına işaret eden Uraloğlu, biletlerin satış şekline de açıklık getirdi.