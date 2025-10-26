Turistik Doğu Ekspresi'nde kış masalı başlıyor! Biletler yarın satışta, işte yeni sezon rotası ve durakları!
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, binlerce kişinin hayalini süsleyen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon sefer tarihlerini ve bilet satış başlangıcını duyurdu... Tren bu yıl hangi şehirlerde ne kadar mola verecek?
Kış aylarının en popüler seyahat rotalarından biri haline gelen Turistik Doğu Ekspresi için yeni sezon heyecanı başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merakla beklenen yeni sezon biletlerinin yarın satışa sunulacağını müjdeledi.
BAKAN URALOĞLU YENİ SEZON TAKVİMİNİ AÇIKLADI
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin tüm detayları paylaştı. Trenin, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtmaya devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek."
Bakan Uraloğlu, trenin hangi günler hareket edeceğini ve toplam sefer sayısını da açıkladı: "Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Kars-Ankara yönünde ise seferler 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Bu takvimle birlikte trenimiz toplamda 60 sefer gerçekleştirmiş olacak."
YENİ SEZON ROTASI VE DURAKLAMA SÜRELERİ
Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece manzaralı bir yolculuk sunmadığını, aynı zamanda yolcularına güzergah üzerindeki şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da verdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, bu yılki duraklama noktalarını ve sürelerini şöyle detaylandırdı:
"Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat mola verilecek. Dönüşte, yani Kars-Ankara yönünde ise trenimiz İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapacak."
Bakan, toplam 1360 kilometrelik bu güzergahta, duruşlar dahil olmak üzere yolculuğun yaklaşık 32 saat sürdüğünü belirtti. Bu süre boyunca yolcuların karla kaplı dağları, vadileri ve tarihi yapıları içeren "kartpostal tadında manzaralar" eşliğinde seyahat edeceğini ifade etti.
160 YOLCU KAPASİTELİ YATAKLI VAGONLAR
Bakan Uraloğlu, trenin teknik özelliklerine ve kapasitesine dair bilgileri de paylaştı. Turistik Doğu Ekspresi'nin, her birinde 10 kompartıman bulunan 8 adet yataklı vagon ve bir adet yemek vagonundan oluştuğunu bildirdi. Trenin toplam yolcu kapasitesinin 160 kişi olduğunu belirtti.
Yataklı kompartımanların iki kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlandığına işaret eden Uraloğlu, biletlerin satış şekline de açıklık getirdi.
BİREYSEL YOLCULAR İÇİN BİLETLER YARIN SATIŞTA
Biletlerin hem bireysel yolcular hem de tur operatörleri aracılığıyla paket tur olarak satışa sunulacağını aktaran Uraloğlu, bireysel satışların başlangıç tarihini duyurdu:
"Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak."
Bakan, bireysel biletlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin resmi satış kanallarından temin edilebileceğini belirtti. Tur paketlerinin ise yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla satın alınabileceğini kaydetti.
Uraloğlu, açıklamasını trenin bugüne kadarki başarısına vurgu yaparak tamamladı: "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir."