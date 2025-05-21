Türk vatandaşları yurt dışı seyahatlerinde nereleri tercih ediyor

Turizm sektörünün küresel dinamiklerini yakından takip eden GlobeMeets, Nişantaşı Üniversitesi’yle birlikte, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat eğilimlerini araştırdı.

2000’in üzerinde (2.314) kişiyle yapılan ankette, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat alışkanlıkları, “en çok gitmek istedikleri destinasyonlar” ve satın alma alışkanlıklarına dair önemli veriler ortaya çıktı.

HÜSEYİN KURT: TÜRKİYE OUTGOİNG PAZARININ ROTASINI TESPİT ETTİK

Outgoing pazarının trendlerini ortaya çıkaran araştırmanın sektör açısından önemli bir veri seti oluşturduğunu belirten GlobeMeets Kurucusu Hüseyin Kurt, elde edilen sonuçların başta turizm ofisleri, DMC’ler olmak üzere hava yolları, büyük elçilikler, seyahat acentaları ve oteller için perspektif belirleyici nitelikte olduğunu söyledi.

VERİLER SEKTÖRLE PAYLAŞILACAK

Sektörün tüm bileşenlerine rehberlik edecek nitelikte bir araştırmayı Nişantaşı Üniversitesi’nin katkılarıyla bilimsel esaslara dayalı olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Hüseyin Kurt, verileri başta diplomatik temsilcilikler olmak üzere; turizm ofisleri, havayolları, seyahat acentaları, DMC’ler, tur operatörleri, kruvaziyer şirketleri ile ücretsiz olarak paylaşacaklarını açıkladı.

Katılımcı profili özeti

- Katılımcıların %58’i kadın, %42’si erkek.

- %48,5’i lisans, %18’i yüksek lisans mezunu.

- %89’u pasaport sahibi

- %57’si geçerli vizeye sahip değil.

- %83,4’ü tatil için yurt dışına çıktı.

- % 72,3 2025 yılında yurt dışı tatil planlıyor. 2026’da planlayanların oranı ise %87,3.

TÜRK TURİST EN ÇOK HANGİ ÜLKELERE GİTMEK İSTİYOR?

Araştırmada 2025 yılında en çok seyahat edilmek istenen ülkelerin başında % 12,1 ile Almanya geliyor. Almanya’yı birbirine çok yakın oranlarla ABD, İtalya ve Küba takip ediyor. Çekya, Fransa, Japonya, Tayland, Hollanda ve İspanya görülmek istenen ülkeler arasında öne çıkıyor.

SEYAHAT MOTİVASYONUMUZ: KEŞFETME VE KÜLTÜR

Araştırmada Türk vatandaşlarının seyahat motivasyonunda ilk sırayı %86,1’ ile keşfetme isteği aldı. Diğer seyahat motivasyonlar ise Tarih ve kültür (%72,7), rahatlama (%68,6), lezzet keşfi (%43,9) ve kişisel gelişim (%41,9) oldu.

NASIL SEYAHAT EDİYORUZ?

Türk gezginlerin %60,7’si seyahatini kendi planlıyor. %15,7’si paket tur ve seyahat acetasını tercih ederken, %13’ü de online kanallar üzerinden tatilini planlamayı tercih ediyor.

KAÇ GÜNLÜK TATİLLERİ TERCİH EDİYORUZ?

Katılımcıların %66,1’i ideal yurt dışı tatili için 4–7 günün yeterli olduğunu söylerken, yılda 3 veya daha fazla tatile çıkanların oranı ise %32,5 oldu.

YURT DIŞINA KİMİNLE GİTMEK İSTİYORUZ?

Katılımcıların yurt dışına seyahat ederken kimlerle yolculuk etmeyi tercih ettiklerine dair veriler incelendiğinde, en yüksek oran %29.8 ile “arkadaşlarla” oldu. Bunu %22.9 ile “eşle seyahat” ve %22,6 ile “aileyle seyahat” tercihleri takip etti. Tek başına seyahat etmek isteyenlerin oranı ise %17.4 oldu.

HAYALİ KURULAN TURLAR VE DENEYİMLER

En çok görülmek istediğimiz, %34,9’la dünyanın en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Kuzey Işıkları oldu. Dünyanın en turistik festivali olan Rio Karnavalı %21,3 ile ikinci, Noel Pazarları %18,6 ile üçüncü sırada yer aldı.