Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
2026’ya yaklaşırken yurt dışı tatil planı yapanlar için sevindirici haber geldi. güncellenen listeye göre, Türk vatandaşları artık 70’ten fazla ülkeye vizesiz ya da kapıda vizeyle giriş yapabiliyor.
Yeni yıl tatili için yurt dışına çıkmayı planlayan Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat kolaylığı sunan ülkelerin listesi güncellendi.
Haber Global'e göre, 2025 itibarıyla Türk pasaportuna sahip kişiler, Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 70’ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle giriş yapabiliyor.
İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler:
Andorra – 90 gün (İspanya veya Fransa üzerinden giriş yapılabiliyor)
Arnavutluk – 90 gün
Azerbaycan – 90 gün
Belarus – 30 gün
Bosna-Hersek – 90 gün
Gürcistan – 360 gün
Kosova – 90 gün
Kuzey Makedonya – 90 gün
Moldova – 90 gün
Sırbistan – 90 gün
Ukrayna – 90 gün
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Peru
Uruguay
Venezuela
Paraguay
Bolivya
Barbados
Antigua ve Barbuda
Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler
Endonezya
Malezya
Japonya
Güney Kore
Singapur
Filipinler
Tayland
Hong Kong
Katar
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Moğolistan
Samoa, Fiji, Solomon Adaları, Vanuatu, Tuvalu gibi ada ülkeleri
Fas
Tunus
Seyşeller
Botsvana
Mauritius
Libya
Esvatini
Ürdün
Lübnan
İran