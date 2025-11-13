Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!

2026’ya yaklaşırken yurt dışı tatil planı yapanlar için sevindirici haber geldi. güncellenen listeye göre, Türk vatandaşları artık 70’ten fazla ülkeye vizesiz ya da kapıda vizeyle giriş yapabiliyor.

Yeni yıl tatili için yurt dışına çıkmayı planlayan Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat kolaylığı sunan ülkelerin listesi güncellendi.

Haber Global'e göre, 2025 itibarıyla Türk pasaportuna sahip kişiler, Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 70’ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle giriş yapabiliyor.

İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler:

Andorra – 90 gün (İspanya veya Fransa üzerinden giriş yapılabiliyor)

Arnavutluk – 90 gün

Azerbaycan – 90 gün

Belarus – 30 gün

Bosna-Hersek – 90 gün

Gürcistan – 360 gün

Kosova – 90 gün

Kuzey Makedonya – 90 gün

Moldova – 90 gün

Sırbistan – 90 gün

Ukrayna – 90 gün

Arjantin

Brezilya

Kolombiya

Peru

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Bolivya

Barbados

Antigua ve Barbuda

Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler

Endonezya

Malezya

Japonya

Güney Kore

Singapur

Filipinler

Tayland

Hong Kong

Katar

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Moğolistan

Samoa, Fiji, Solomon Adaları, Vanuatu, Tuvalu gibi ada ülkeleri

Fas

Tunus

Seyşeller

Botsvana

Mauritius

Libya

Esvatini

Ürdün

Lübnan

İran

