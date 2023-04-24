Türkiye’nin en iyi 10 dalış noktası

BÜYÜK RESİF, BODRUM

Bodrum merkeze 20 dakikalık uzaklıkta bulunan Büyük Resif, 35 metrelik zemini, 7 metrelik zirvesi ile adeta bir dağı andırıyor. Büyük Resif, bu özelliğiyle deniz canlılarının en çok görüldüğü yer olarak biliniyor. Bu dalış bölgesi aynı zamanda Kızıldeniz göçmenlerinin de durağı. Büyük Resif’te üst kısım 4 metre ile başlıyor, güneyde 32, kuzeyde ise 36 metreye ulaşıyor. Büyük Resif’te, Gümbet tarafına bakan kısım teraslar halinde aşağı iniyor, Karaada’ya dönük kısım ise dik bir duvar dalışı gerektiriyor. Büyük Resif, profesyoneller kadar dalışa yeni başlayanlar için de oldukça uygun.

Büyük Resif’in sığ noktalarında karagöz, ahtapot, iskorpit görebilirsiniz. 20 metre sonrasında derinliklere indikçe ise müren, sinarit, lahos, orfoz size eşlik ediyor. Büyük Resif’e dalış esnasında duvar boyunca sünger oluşumlarını da inceleyebilirsiniz. Dalış sırasında arada sırada su üzerine bakmayı unutmayın. Belki de baraküda sürüleri size bir sürpriz yapar.

12 ay boyunca keyifle dalış yapabileceğiniz Bodrum’da kış aylarında su sıcaklığının 14-15 derecelere kadar düştüğünü belirtelim.



