Türkiye’nin en iyi 10 dalış noktası
Deniz ve güneş turizmi denince akla gelen ilk yerlerden olan Türkiye, aynı zamanda dünyanın en iyi dalış noktalarına sahip. Dalış meraklıları, sualtında yatan tarihi kalıntıları, batıkları ve renkli sualtı faunasını görmek için Türkiye’yi tercih ediyor. İşte Türkiye’nin en iyi dalış noktaları.
BÜYÜK RESİF, BODRUM
Bodrum merkeze 20 dakikalık uzaklıkta bulunan Büyük Resif, 35 metrelik zemini, 7 metrelik zirvesi ile adeta bir dağı andırıyor. Büyük Resif, bu özelliğiyle deniz canlılarının en çok görüldüğü yer olarak biliniyor. Bu dalış bölgesi aynı zamanda Kızıldeniz göçmenlerinin de durağı. Büyük Resif’te üst kısım 4 metre ile başlıyor, güneyde 32, kuzeyde ise 36 metreye ulaşıyor. Büyük Resif’te, Gümbet tarafına bakan kısım teraslar halinde aşağı iniyor, Karaada’ya dönük kısım ise dik bir duvar dalışı gerektiriyor. Büyük Resif, profesyoneller kadar dalışa yeni başlayanlar için de oldukça uygun.
Büyük Resif’in sığ noktalarında karagöz, ahtapot, iskorpit görebilirsiniz. 20 metre sonrasında derinliklere indikçe ise müren, sinarit, lahos, orfoz size eşlik ediyor. Büyük Resif’e dalış esnasında duvar boyunca sünger oluşumlarını da inceleyebilirsiniz. Dalış sırasında arada sırada su üzerine bakmayı unutmayın. Belki de baraküda sürüleri size bir sürpriz yapar.
12 ay boyunca keyifle dalış yapabileceğiniz Bodrum’da kış aylarında su sıcaklığının 14-15 derecelere kadar düştüğünü belirtelim.
DELİKLİ MAĞARA, BODRUM
Karaada’nın Kos tarafında ve ortasında olan Delikli Mağara, Bodrum limanına 40 dakika uzaklıkta. İki sualtı mağarasına sahip olan bu alan, dalgıçların 12 metrelik derinlikten giriş yapıp 4 metre derinlikten çıktığı, orta zorlukta bir yer. Derinlik, mağaraların bulunduğu alanda 20–25 metreye, diğer tarafta ise 40–45 metreye kadar iniyor. Girişi dar olan birinci mağara, 15 metre derinliğinde. Diğerine 20–30 metre mesafede olan ikinci mağaranın girişi ise rahat. İkinci mağaranın içi de oldukça geniş. Delikli Mağara’nın tepesinde bulunan 1 metre çapındaki delikten 6 metreye çıkabilirsiniz. Bu esnada regülatörünüzden çıkan hava kabarcıklarının mağara çatlaklarından dışarı çıkmaya çalışmasını izlemek için bile buraya dalmak isteyeceksiniz.
Delikli Mağara içindeki mor ve sarı renkli oluşumlar sizi büyüleyecek. Mağara içindeki kovuklarda ise iskorpit, karavida ve ıstakoz ile yüzme keyfine varacaksınız. Mağaranın ön tarafında, 25 metrelerdeki kaya başlangıcında büyükçe bir orfoz balığına rastlamanız da olası.
ORAK ADASI, BODRUM
Bir ucunun orak şeklinde olmasından dolayı Orak Adası adını alan bu yer, Bodrum merkeze 1,5 saatlik uzaklıkta. Gökova Körfezi girişindeki en büyük adalardan biri olan Orak Adası’ndaki dalış alanı, adanın güneyindeki ince burun. Burundan iki yöne doğru dalış yapılsa da Gökova yönündeki dalış oldukça heyecan verici. Bu yöndeki mağarada 32-34 metrelerde mor süngerler görmeniz mümkün. Aynı alanda önce 25 sonra 190 metrelere inen bir sualtı duvarı olmasından dolayı duvar dalışı severler burayı sıklıkla tercih ediyor.
Orak Adası’nda canlı popülasyonu yok denecek kadar az. Sığ yerlerde irili ufaklı balık sürülerini, duvar tarafının açığında ise akya sürülerini görebilirsiniz. Duvar boyunca ilerlerken orfoz, vatoz, müren ve lagos da karşınıza çıkabilir.
KANYON, KAŞ
Turkuaz rengi denizi, sakin koylarıyla Kaş, dalış turizminin dünyadaki sayılı noktalarından biri. Kanyon ise Kaş’ta olan onlarca dalış noktası arasında ön plana çıkıyor. İki ada arasına uzanan Kanyon’da dar bir boğazdan geçiliyor. 20 metrede başlayan ve 30 metreye kadar devam eden iki adet dik duvarın olduğu bu bölgede bir de tünel biçiminde mağara bulunuyor. Bu mağarada sünger, ıstakoz, anemon, yengeç gibi kabuklu canlıları görebilirsiniz. Kanyon, aynı zamanda Akdeniz foku avlanma noktası olduğu için hem mağara içinde hem de dışında dalış sırasında dikkatli olmanızda fayda var.
Zengin dalış ortamına ve çok sayıda farklı canlıya ev sahipliği yapan Kanyon’un en büyük özelliği ise derinlerde sizi karşılayan Dimitri Batığı. 42 metreye kadar inen Dimitri Batığı’nın 1968 yılında mayına çarparak battığı söyleniyor.
Rüzgâr ve dalga sebebiyle, Kanyon’da dalış için en uygun zaman sabah saatleri. Kanyon’un genellikle tecrübeli dalgıçlar tarafından tercih edilen bir dalış noktası olduğunu belirtelim.