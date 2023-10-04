Türkiye'deki O Yer Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi

The Times Gazetesi'ne göre Fethiye, ekim ayında görülecek dünyanın en iyi 2. tatil bölgesi seçildi. Peki dünyanın en iyi tatil bölgesi hangisi? Times'a göre sıralamada başka hangi tatil bölgeleri bulunuyor? İşte merak edilen listenin ayrıntıları ve ilk sıradaki o tatil bölgesi...

Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi

Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi

Fethiye, dünyada ekim ayında görülecek en iyi tatil bölgeleri arasından ikinci seçildi. Times'a göre ekim ayında gezilecek dünyanın en iyi tatil bölgeleri listesi ise şöyle;

1. İbiza (İspanya)

2. Fethiye (Türkiye)

3. Malta, Zanzibar (Tanzanya)

4. Goa (Hindistan)

5. Cape Town (Güney Afrika)

6. Algarve (Portekiz)

7. Jamaika, Tulum (Meksika)

8. Girit (Yunanistan)

9. Tulum (Meksika)

10. Girit (Yunanistan)