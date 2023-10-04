Türkiye'deki O Yer Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi

The Times Gazetesi'ne göre ekim ayında dünyanın en iyi tatil bölgeleri belli oldu. Türkiye'deki o yer ise 2. tatil bölgesi seçildi. Peki hangi tatil beldesi birinci oldu? İşte yanıtı...

Türkiye'deki O Yer Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi
Türkiye'deki O Yer Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi
Son Güncelleme:

The Times Gazetesi'ne göre Fethiye, ekim ayında görülecek dünyanın en iyi 2. tatil bölgesi seçildi. Peki dünyanın en iyi tatil bölgesi hangisi? Times'a göre sıralamada başka hangi tatil bölgeleri bulunuyor? İşte merak edilen listenin ayrıntıları ve ilk sıradaki o tatil bölgesi...

Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi

Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi
Dünyanın En İyi 2. Tatil Bölgesi Seçildi

Fethiye, dünyada ekim ayında görülecek en iyi tatil bölgeleri arasından ikinci seçildi. Times'a göre ekim ayında gezilecek dünyanın en iyi tatil bölgeleri listesi ise şöyle;

1. İbiza (İspanya)

2. Fethiye (Türkiye)

3. Malta, Zanzibar (Tanzanya)

4. Goa (Hindistan)

5. Cape Town (Güney Afrika)

Fethiye

6. Algarve (Portekiz)

7. Jamaika, Tulum (Meksika)

8. Girit (Yunanistan)

9. Tulum (Meksika)

10. Girit (Yunanistan) 

Yerebatan Sarnıcı 100 gün süreyle ücretsizYerebatan Sarnıcı 100 gün süreyle ücretsizGezi
# fethiye # the times
Çok Okunanlar
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor
Mumyanın Midesini Analiz Ettiler!
Mumyanın Midesini Analiz Ettiler!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Öne Çıkanlar TOGG ve Tesla Karşılaştırması! [4 ÇARPICI BAŞLIKTA] TOGG ve Tesla Karşılaştırması! [4 ÇARPICI BAŞLIKTA] Bozcaada'da Ne Yenir? Bozcaada'da Ne Yenir?