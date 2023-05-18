Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kulturportali" internet adresi üzerinden Türkiye’nin en görkemli 13 kalesini belirledi. İşte görüntüsü ile büyüleneceğiniz kaleler...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kulturportali" internet adresi üzerinden Türkiye’nin en görkemli 13 kalesini listeledi. Listede birinci sırayı Çamlıhemşin’deki Zil kale aldı.
HOŞAP KALESİ - VAN
Hoşap Kalesi, Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi Urartu Devleti’ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır.
UÇHİSAR KALESİ -NEVŞEHİR
Uçhisar Kalesi, Kapadokya’nın zirve noktasıdır. Kapadokya’nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesi Kapadokya’nın kuşbakışı görüleceği tek yerdir. Kalenin zirvesinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve büyük sarnıç bulunmaktadır.
TİREBOLU KALESİ - GİRESUN
Tirebolu Kalesi, Tirebolu ilçe merkezinde, denize doğru uzanmış bir yarımadanın üzerinde yer alır. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kalenin içerisinde bazı binalara ait temeller vardır. Bunların başında güney duvarı içerisine oyularak yapılmış bir mescit mihrabı ve bu mescide ait duvar temelleri bulunmaktadır.