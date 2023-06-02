Türkiye'nin en iyi 8 kamp alanı
Türkiye Kültür Portalı tarafından Turizm Aktiviteleri arasında yer alan kamp alanlarını sizler için derledik. Kültür Portalı'na göre kamp yapabileceğiniz hem orman içinde hem de güzel manzaraları ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte en iyi 8 kamp alanı...
Türkiye Kültür Portalı tarafından "kamp alanları" listesinde en iyi 8 kamp alanlarını sizler için derledik. İşte Kırklareli'den Amasya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında kamp yapmayı tercih edenlerin tatil için planlayabileceği yeni rotaları...
KIRKLARELİ KAMP VE KARAVAN TURİZMİ
İnsanların ulaşım, konaklama, bir dereceye kadar da yeme-içme gereksinimlerini kendileri çözme, değişik ülkeler görüp tanımak ve çoğunlukla daha ucuz tatil yapmak amacıyla karavanları ve çadırları ile yaptıkları ziyaretler kamping ve karavan turizmini oluşturmaktadır. Kırklareli’nde turistik nitelikli bir kamping alanı bulunmamaktadır.
Ancak; ilin Karadeniz kıyısında yer alan Istranca Dağları'nın eteğinde meşe, kayın, ıhlamur gibi dev ağaçlarının ve bol ve soğuk sularının yanında kamp ve karavan kurarak tatilin keyfini çıkarmak mümkün olabilmektedir. İğneada, Kıyıköy, Tekkaya, Panayır İskelesi ve Dupnisa Mağarası çevresi kamp için elverişli alanlardır.
SOFULAR YAYLASI KAMP ALANI
Bozüyük ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki çam ve köknar ağaçlarıyla kaplı olan yaylanın yüksekliği 1600 metredir. Kış ve yayla turizmi açısından önemli olan yayla 104 hektar açık alana sahiptir.
ARTVİN KAMP VE KARAVAN TURİZMİ
Sahil şeridinde bulunan plajlarda, orman içi dinlenme yerlerinde, Milli Parklarda kamp ve karavan turizmi için uygun alanlar mevcuttur. Bu kamp yerlerinin çoğunda alt yapı sorunları yoktur. Ayrıca Yusufeli ilçesi Çevreli Köyünde Rafting Kamp Alanı bulunmaktadır.
Kamp ve Karavan Turizmi için uygun yerler; Kemalpaşa plajı ve çevresi, Kafkasör Orman içi dinlenme Yeri, Borçka Karagöl , Şavşat Karagöl, Hatila Vadisi, Sahara Yaylası, Çuruspil Yaylası, Kılıçkaya Aros Yaylası, Yusufeli Kaçkar Turizm Merkezi ve Yusufeli Çevreli Köyü Rafting Kamp Merkezidir.