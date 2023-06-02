Türkiye'nin en iyi 8 kamp alanı

KIRKLARELİ KAMP VE KARAVAN TURİZMİ

İnsanların ulaşım, konaklama, bir dereceye kadar da yeme-içme gereksinimlerini kendileri çözme, değişik ülkeler görüp tanımak ve çoğunlukla daha ucuz tatil yapmak amacıyla karavanları ve çadırları ile yaptıkları ziyaretler kamping ve karavan turizmini oluşturmaktadır. Kırklareli’nde turistik nitelikli bir kamping alanı bulunmamaktadır.

Ancak; ilin Karadeniz kıyısında yer alan Istranca Dağları'nın eteğinde meşe, kayın, ıhlamur gibi dev ağaçlarının ve bol ve soğuk sularının yanında kamp ve karavan kurarak tatilin keyfini çıkarmak mümkün olabilmektedir. İğneada, Kıyıköy, Tekkaya, Panayır İskelesi ve Dupnisa Mağarası çevresi kamp için elverişli alanlardır.