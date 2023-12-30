Türkiye'nin En İyi Kasabaları Belli Oldu! Bakın Hangi Kasaba İlk Sırada

Türkiye'nin en iyi kasabaları listesi Ulusal Kanal'ın derlediği listeye göre belirlendi. Peki derlenen bu listede Türkiye'nin en iyi kasabası hangisi oldu? İşte yanıtı...

Türkiye'nin En İyi Kasabaları Belli Oldu! Bakın Hangi Kasaba İlk Sırada
Türkiye'nin en iyi kasabaları
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Türkiye'nin en iyi kasabaları listesini sizler için belirledik. Derlediğimiz en iyi kasabalar listesinde Şirince, Türkiye'nin en iyi kasabası olarak ilk sırada yer alıyor. Bu kasabalar sakinliği, huzur ortamı ile biliniyor. Bundan ötürü yaşlı bireylerin de gözdesi veya hayali konumundadır. Peki sıralamada başka hangi kasabalar bulunuyor? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

Türkiye'nin En İyi Kasabaları

Türkiye'nin En İyi Kasabaları

Bu kasabalar gerek gezmek için gerekse yaşamak için bire bir. Sizin için derlediğimiz Türkiye'nin en iyi kasabaları listesinde 7 adet kasaba bulunuyor. Bazıları, bireylerin ekonomi standartlarına bakıldığında yaşamak için biraz güç olsa da bu kasabaların tümü herkesin hayalinde diyebiliriz.

Türkiye'nin En İyi Kasabası

Derlediğimiz listede Türkiye'nin en iyi kasabası olarak İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Şirince'yi belirledik. Matematik Köyü, inanç yönünden büyük önem arz etmesi, sahile olan konumu, geçmişi ve mimari özelliği ile öne çıkan Şirince listenin en başında olmayı hak ediyor.

Şirince

Türkiye'nin en iyi kasabaları içerisinde Bursa'da yer alan Cumalıkızık ise Osmanlı'nın kuruluş döneminde kurulması ile dikkat çekiyor. Listenin devamını görmek için aşağı bakınız.

1. Şirince

2. Cumalıkızık

Safranbolu

3. Safranbolu

4. Alaçatı

5. Assos

kasaba

6. Alaçatı

7. Beypazarı

kasabalar

Derlediğimiz listede İzmir'den 2 kasaba bulunuyor. Türkiye'nin en iyi kasabaları içerisinde Muğla, Karabük, Ankara ve Bursa'daki kasabalar da yer alıyor.

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