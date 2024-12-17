Türkiye’nin şifa dolu termal rotaları: Doğayla iç içe huzurlu bir tatil

BALIKESİR

Gönen ve Güre Kaplıcaları, Balıkesir’in termal turizmdeki iki önemli noktası. Gönen, antik dönemlerden bu yana cilt sağlığından romatizmal rahatsızlıklara kadar bir çok konuda şifa dağıtırken, Güre’de denizle kaplıca keyfi bir arada sunuluyor.