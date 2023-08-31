Türklerin yurt dışındaki yeni rotası! İşte Mısır'ın incisi Sharm El Sheikh gezi rehberi

Bu sene vizesiz oluşuyla gündemde olan Sharm El Sheikh'de gezilecek yerler listesini derledik! Listede harika deniziyle Mısır'ın incisi Sharm El Sheikh koyları ve körfezi yer alıyor. Tarihi yapısıyla da öne çıkan şehrin görülecek yerleri hakkında ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. İşte Sharm El Sheikh'de görmeniz gereken o yerler...

MISIR'IN İNCİSİ SHARM EL SHEİKH GEZİ REHBERİ

1. Naama Körfezi

Şehrin merkezinde yer alan Naama Körfezi, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri ve gece hayatıyla ünlüdür. Burada yürüyüş yapabilir, alışveriş yapabilir ve çeşitli restoranlarda yerel lezzetleri deneyebilirsiniz.

2. Ras Mohammed Milli Parkı

Sharm el-Sheikh'in güneyinde yer alan Ras Mohammed Milli Parkı, Kızıldeniz'in zengin mercan resiflerine ve deniz yaşamına ev sahipliği yapar. Dalış ve şnorkelle yüzme için harika bir yerdir. Burada mercan resifleri, renkli balıklar ve deniz kaplumbağaları gibi birçok deniz canlısını görebilirsiniz.

3. Tiran Adası

Sharm el-Sheikh'in açıklarında yer alan Tiran Adası, dalış severler için popüler bir noktadır. Burada büyüleyici mercan resifleri ve farklı türde balıklarla karşılaşabilirsiniz. Tekne turlarıyla adaya ulaşabilir ve dalış yapabilirsiniz.

4. Nabq Koruma Alanı

Sharm el-Sheikh'in kuzeyinde yer alan Nabq Koruma Alanı, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle tanınır. Bu alanı keşfederek, kum tepeleri, mangrov ormanları ve endemik bitki ve hayvan türlerinin olduğu alanları görebilirsiniz.

5. Şarm el-Maya

Şarm el-Sheikh'in batısında yer alan Şarm el-Maya, muhteşem bir koy ve plaja sahiptir. Burada güneşlenme, yüzme ve su sporları yapma imkanı bulabilirsiniz.

6. St Catherine Manastırı

Sharm el-Sheikh'in yaklaşık 2 saatlik bir mesafede yer alan St. Catherine Manastırı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunur. Bu manastır, 6. yüzyıldan beri var olan dünyanın en eski çalışan manastırlarından biridir. İsa Peygamber'in Musa'ya verdiği On Emir'in ilk yazılı kopyası burada bulunur.

Kaynak: Haberler.com. Derleme: Ulusal