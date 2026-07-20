Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası

Bütçesini yormadan yaz tatili yapmak isteyenler için Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil rotası gezginler tarafından belirlendi. Temiz plajları ve uygun konaklama seçenekleriyle dikkat çeken bu destinasyonlar, tatil planı yapanlara bütçe dostu alternatifler sunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 1

Gezginlerin kendi tecrübeleri doğrultusunda derlediği çalışmada, Türkiye'nin en uygun fiyatlı 10 tatil rotası açıklandı.

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 2

Bütçesini muhafaza etmek isteyenlerin kullanımına sunulan bu rota listesi, berrak denizi, sakin atmosferi ve uygun fiyatları bir araya getiren bölgelerden oluşuyor.

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 3

İşte Ekonomim'in derlemesine göre Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil rotası:

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 4

Aydın Didim

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 5

Balıkesir Erdek

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 6

Bartın Amasra

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 7

İzmir Sığacık

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 8

Muğla Akyaka

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 9

Çanakkale Gökçeada

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 10

İzmir Foça

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 11

Balıkesir Avşa Adası

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 12

Muğla Dalyan

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Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! İşte Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil noktası - Resim: 13

Düzce Akçakoca

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