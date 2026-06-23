Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu

KUZEY MAKEDONYA

Balkanlar’ın en sakin ve ekonomik destinasyonlarından biri olan Kuzey Makedonya'da da Türk Lirası nispeten değerli bir konumda bulunuyor. Ülkede 1 TL'nin karşılığı yaklaşık 1.15 Denar seviyelerinde hesaplanıyor.