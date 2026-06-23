Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu

Yurt dışında ekonomik tatil planlayan Türk vatandaşları için bütçe dostu seyahat imkânı sunan 7 ülke belirlendi. Seyahat severlerin değerlendirmeleriyle oluşturulan listede, konaklama ve yeme-içme maliyetleriyle öne çıkan destinasyonlar yer alıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 1

Pasaportunu alıp yola çıkmak isteyen tatilcilerin yeni odak noktası, ulaşım ve günlük harcama giderlerinin düşük olduğu coğrafyalar oluyor.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 2

Ekonomim'in derlemesine göre keşif dolu bir tatil arayanların deneyimlerine dayanarak hazırlanan listede, fiyat-performans açısından en verimli rotalar ortaya kondu.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 3

ARJANTİN

Ülkedeki enflasyonun etkisi turistler için büyük bir maliyet avantajı yarattı. Ziyaretçiler, Arjantin'de lüks bir restoranda akşam yemeği yemeyi bile oldukça uygun bütçelerle gerçekleştirebiliyor.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 4

VİETNAM

Listede vize uygulaması bulunmasına rağmen yer alan Vietnam, bütçe dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Ülkedeki sokak lezzetleri ve nehir turları ziyaretçiler tarafından neredeyse "çok uygun fiyatlı" kategorisinde değerlendiriliyor.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 5

TAYLAND

Başkent Bangkok’tan Phuket’e kadar uzanan güzergâhta maliyetler düşük bir seyir izliyor. Tayland'daki yeme-içme ve günlük harcamalar, Türkiye’deki popüler tatil bölgelerine kıyasla neredeyse yarı fiyat seviyesinde bulunuyor.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 6

SIRBİSTAN

Vizesiz seyahat imkânıyla öne çıkan keyifli rotalardan Sırbistan'da 1 TL ortalama 2.20 Dinar civarında işlem görüyor. Kur avantajının sürdüğü ülkede, başkent Belgrad’ın hareketli gece hayatı hâlâ oldukça erişilebilir durumda.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 7

ENDONEZYA

Özellikle Bali adasıyla öne çıkan Endonezya, sunduğu fırsatlarla turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, Türkiye’deki ortalama bir akşam yemeği fiyatına lüks sayılabilecek villa konaklamaları yapma imkânı buluyor.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 8

KUZEY MAKEDONYA

Balkanlar’ın en sakin ve ekonomik destinasyonlarından biri olan Kuzey Makedonya'da da Türk Lirası nispeten değerli bir konumda bulunuyor. Ülkede 1 TL'nin karşılığı yaklaşık 1.15 Denar seviyelerinde hesaplanıyor.

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Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu - Resim: 9

GÜNEY KORE

Teknoloji ve kozmetik denince akla ilk gelen ülkelerden olan Güney Kore, Uzak Doğu deneyimi arayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Ülkede 1 TL'nin yaklaşık 32.83 Won etmesi, seyahat maliyetleri açısından turistlere avantaj sağlıyor.

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