Vize yok, dert yok! Türk gezginler için en iyi fiyat-performans ülkeleri belli oldu
Yurt dışında ekonomik tatil planlayan Türk vatandaşları için bütçe dostu seyahat imkânı sunan 7 ülke belirlendi. Seyahat severlerin değerlendirmeleriyle oluşturulan listede, konaklama ve yeme-içme maliyetleriyle öne çıkan destinasyonlar yer alıyor.
Pasaportunu alıp yola çıkmak isteyen tatilcilerin yeni odak noktası, ulaşım ve günlük harcama giderlerinin düşük olduğu coğrafyalar oluyor.
Ekonomim'in derlemesine göre keşif dolu bir tatil arayanların deneyimlerine dayanarak hazırlanan listede, fiyat-performans açısından en verimli rotalar ortaya kondu.
ARJANTİN
Ülkedeki enflasyonun etkisi turistler için büyük bir maliyet avantajı yarattı. Ziyaretçiler, Arjantin'de lüks bir restoranda akşam yemeği yemeyi bile oldukça uygun bütçelerle gerçekleştirebiliyor.
VİETNAM
Listede vize uygulaması bulunmasına rağmen yer alan Vietnam, bütçe dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Ülkedeki sokak lezzetleri ve nehir turları ziyaretçiler tarafından neredeyse "çok uygun fiyatlı" kategorisinde değerlendiriliyor.
TAYLAND
Başkent Bangkok’tan Phuket’e kadar uzanan güzergâhta maliyetler düşük bir seyir izliyor. Tayland'daki yeme-içme ve günlük harcamalar, Türkiye’deki popüler tatil bölgelerine kıyasla neredeyse yarı fiyat seviyesinde bulunuyor.
SIRBİSTAN
Vizesiz seyahat imkânıyla öne çıkan keyifli rotalardan Sırbistan'da 1 TL ortalama 2.20 Dinar civarında işlem görüyor. Kur avantajının sürdüğü ülkede, başkent Belgrad’ın hareketli gece hayatı hâlâ oldukça erişilebilir durumda.
ENDONEZYA
Özellikle Bali adasıyla öne çıkan Endonezya, sunduğu fırsatlarla turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, Türkiye’deki ortalama bir akşam yemeği fiyatına lüks sayılabilecek villa konaklamaları yapma imkânı buluyor.
KUZEY MAKEDONYA
Balkanlar’ın en sakin ve ekonomik destinasyonlarından biri olan Kuzey Makedonya'da da Türk Lirası nispeten değerli bir konumda bulunuyor. Ülkede 1 TL'nin karşılığı yaklaşık 1.15 Denar seviyelerinde hesaplanıyor.
GÜNEY KORE
Teknoloji ve kozmetik denince akla ilk gelen ülkelerden olan Güney Kore, Uzak Doğu deneyimi arayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Ülkede 1 TL'nin yaklaşık 32.83 Won etmesi, seyahat maliyetleri açısından turistlere avantaj sağlıyor.