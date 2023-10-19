Vizem Yok Diye Üzülme! Seyahat Edebileceğin En Ucuz Vizesiz Ülkeler!
Seyahat etmek istiyorum ama vizem yok diye üzülüyor musunuz? Sizlere güzel bir haberimiz var! Hem ucuz hem de vizesiz giriş yapabileceğiniz ülkeleri sizin için araştırdık!
Herkesin bir yurt dışı hayali vardır. Kimimizin ailesiyle, kimimizin arkadaşlarıyla, kimimizin ise eşiyle hep bir yurt dışı hayali olmuştur. Yurt dışına çıkmak artık hayal değil! Bu hayalinizi kolaylaştırmak artık çok kolay. Çünkü vizesiz gidebileceğiniz birçok ülke var. Ayrıca vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin yanı sıra sadece kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz ülkelerde mevcut. Yurt dışına çıkmak oldukça kolay! Yanlış duymadınız, yurt dışına seyahat etmek Türkiye’nin herhangi bir tatil şehrine seyahat etmekle eşdeğer. Türkiye’de herhangi bir tatil şehrinde harcadığınız ücretle, yurt dışında yapacağınız harcamalar hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Ayrıca hepsi de Türkiye’ye yakın mesafede, kolaylıkla gidebileceğiniz ülkeler arasında.
Sizde kendinize yeni keşifler arıyorsanız, seyahat etmeyi seviyorsanız ya da yurt dışı seyahati gibi bir planınız varsa mutlaka bu yazıyı okuyun! Hem vizesiz giriş yapabileceğiniz hem de uygun fiyatlı tatilin tadını çıkarabileceğiniz ülkelerin tüm detayları yazımızda.
Seyahat Rotanızı Çevirebileceğiniz Birbirinden Güzel Ülkeler
1. SIRBİSTAN
- Başkent: Belgrad
- Para Birimi: Sırp Dinarı
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 40 dakika
- En Uygun Zaman: Nisan ve Ekim arası
Sava ve Tuna Nehirlerinin birleştiği nokta olan Belgrad, oldukça ucuz ve eğlenceli bir şehir. Gezebileceğiniz ve tatilin tadını çıkarabileceğiniz çok fazla mekân mevcut. Nikola Tesla Müzesini ziyaret etmeyi unutmayın!
2. KARADAĞ
- Başkent: Podgorista
- Para Birimi: Euro
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 45 dakika
- En Uygun Zaman: Mayıs ve Eylül arası
Muhteşem tarihi yapısı ve harika deniziyle görenleri büyüleyen Karadağ’da birçok aktivite yapabilir şehrin mistik yapısını keşfedebilirsiniz. Kotor’a gitmeyi ihmal etmeyin!
3. MOLDOVA
- Başkent: Kişinev
- Para Birimi: Moldova Leyi
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 25 dakika
- En Uygun Zaman: Mayıs-Ağustos arası
Moldova’nın tarihi müzelerini gezebilir ve doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.
4. BOSNA HERSEK
- Başkent: Saraybosna
- Para Birimi: Bosna Hersek Markı
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla:1 saat 50 dakika
- En Uygun Zaman: Mayıs-Eylül arası
Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran ve tarihi dokusuyla huzur bulabileceğiniz Bosna Hersek gerçekten görülmeye değer bir ülke. Bosna Hersek’e giderseniz petica isimli köftesini denemeden gelmeyin!
5. ARNAVUTLUK
- Başkent: Tiran
- Para Birimi: Arnavut Leki
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 45 dakika
- En Uygun Zaman: Mayıs, Haziran ve Eylül ayları
Tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle ön plana çıkan Arnavutluk’u mutlaka ziyaret etmelisiniz. Arnavutluk’ta; Berat, Gjirokaster, Saranda ya da Ksamil şehirlerini gezmenizi tavsiye ederiz.
6. MAKEDONYA
- Başkent: Üsküp
- Para Birimi: Makedonya Dinarı
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 25 dakika
- En Uygun Zaman: Haziran-Ekim arası
Kültürel ve doğal birçok güzelliğiyle Makedonya’yı ziyaret etmek sizin için güzel bir deneyim olacaktır. Vardar Nehri ve Üsküp Kalesine uğramayı unutmayın!
7. KOSOVA
- Başkent: Priştine
- Para Birimi: Euro
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 35 dakika
- En Uygun Zaman: Mayıs-Eylül arası
Yüzyılları aşan mimari yapısı ve tarihi dokusuyla Osmanlı’dan izler taşıyan Kosova’da, Fatih Sultan Mehmet Camii ve Sultan Murad Türbesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.
8. GÜRCİSTAN
- Başkent: Tiflis
- Para Birimi: Gürcistan Larisi
- İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 2 saat 15 dakika
- En Uygun Zaman: Mayıs, Haziran ve Eylül
Gürcistan’a gidecekseniz kesinlikle gitmeniz gereken ilk yer dünyanın en güzel kanyonlarından biri olan Martvili Kanyonunu, mutlaka ziyaret edin. Ayrıca Batum’da bulunan Ali ve Nino’nun aşk hikâyesini anlamlandıran heykeli görmeden dönmeyin.
Ayrıca bu ülkelerin yanında; Fas, İran, Tayland, Brezilya, Bahamalar, Arjantin, Kolombiya, Uruguay, Şili, Mısır, Endonezya, Filipinler, Vietnam ve Sri Lanka gibi birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz.
Kimlik Kartınızla Gidebileceğiniz Ülkeler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Azerbaycan
Gürcistan
Moldova
Sırbistan