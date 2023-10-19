Vizem Yok Diye Üzülme! Seyahat Edebileceğin En Ucuz Vizesiz Ülkeler!

Herkesin bir yurt dışı hayali vardır. Kimimizin ailesiyle, kimimizin arkadaşlarıyla, kimimizin ise eşiyle hep bir yurt dışı hayali olmuştur. Yurt dışına çıkmak artık hayal değil! Bu hayalinizi kolaylaştırmak artık çok kolay. Çünkü vizesiz gidebileceğiniz birçok ülke var. Ayrıca vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin yanı sıra sadece kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz ülkelerde mevcut. Yurt dışına çıkmak oldukça kolay! Yanlış duymadınız, yurt dışına seyahat etmek Türkiye’nin herhangi bir tatil şehrine seyahat etmekle eşdeğer. Türkiye’de herhangi bir tatil şehrinde harcadığınız ücretle, yurt dışında yapacağınız harcamalar hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Ayrıca hepsi de Türkiye’ye yakın mesafede, kolaylıkla gidebileceğiniz ülkeler arasında.

Sizde kendinize yeni keşifler arıyorsanız, seyahat etmeyi seviyorsanız ya da yurt dışı seyahati gibi bir planınız varsa mutlaka bu yazıyı okuyun! Hem vizesiz giriş yapabileceğiniz hem de uygun fiyatlı tatilin tadını çıkarabileceğiniz ülkelerin tüm detayları yazımızda.

Seyahat Rotanızı Çevirebileceğiniz Birbirinden Güzel Ülkeler

1. SIRBİSTAN

Başkent: Belgrad

Para Birimi: Sırp Dinarı

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 40 dakika

En Uygun Zaman: Nisan ve Ekim arası

Sava ve Tuna Nehirlerinin birleştiği nokta olan Belgrad, oldukça ucuz ve eğlenceli bir şehir. Gezebileceğiniz ve tatilin tadını çıkarabileceğiniz çok fazla mekân mevcut. Nikola Tesla Müzesini ziyaret etmeyi unutmayın!

2. KARADAĞ

Başkent: Podgorista

Para Birimi: Euro

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 45 dakika

En Uygun Zaman: Mayıs ve Eylül arası

Muhteşem tarihi yapısı ve harika deniziyle görenleri büyüleyen Karadağ’da birçok aktivite yapabilir şehrin mistik yapısını keşfedebilirsiniz. Kotor’a gitmeyi ihmal etmeyin!

3. MOLDOVA

Başkent: Kişinev

Para Birimi: Moldova Leyi

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 25 dakika

En Uygun Zaman: Mayıs-Ağustos arası

Moldova’nın tarihi müzelerini gezebilir ve doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

4. BOSNA HERSEK

Başkent: Saraybosna

Para Birimi: Bosna Hersek Markı

İstanbul’dan Mesafe Uçakla:1 saat 50 dakika

En Uygun Zaman: Mayıs-Eylül arası

Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran ve tarihi dokusuyla huzur bulabileceğiniz Bosna Hersek gerçekten görülmeye değer bir ülke. Bosna Hersek’e giderseniz petica isimli köftesini denemeden gelmeyin!

5. ARNAVUTLUK

Başkent: Tiran

Para Birimi: Arnavut Leki

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 45 dakika

En Uygun Zaman: Mayıs, Haziran ve Eylül ayları

Tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle ön plana çıkan Arnavutluk’u mutlaka ziyaret etmelisiniz. Arnavutluk’ta; Berat, Gjirokaster, Saranda ya da Ksamil şehirlerini gezmenizi tavsiye ederiz.

6. MAKEDONYA

Başkent: Üsküp

Para Birimi: Makedonya Dinarı

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 25 dakika

En Uygun Zaman: Haziran-Ekim arası

Kültürel ve doğal birçok güzelliğiyle Makedonya’yı ziyaret etmek sizin için güzel bir deneyim olacaktır. Vardar Nehri ve Üsküp Kalesine uğramayı unutmayın!

7. KOSOVA

Başkent: Priştine

Para Birimi: Euro

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 1 saat 35 dakika

En Uygun Zaman: Mayıs-Eylül arası

Yüzyılları aşan mimari yapısı ve tarihi dokusuyla Osmanlı’dan izler taşıyan Kosova’da, Fatih Sultan Mehmet Camii ve Sultan Murad Türbesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.

8. GÜRCİSTAN

Başkent: Tiflis

Para Birimi: Gürcistan Larisi

İstanbul’dan Mesafe Uçakla: 2 saat 15 dakika

En Uygun Zaman: Mayıs, Haziran ve Eylül

Gürcistan’a gidecekseniz kesinlikle gitmeniz gereken ilk yer dünyanın en güzel kanyonlarından biri olan Martvili Kanyonunu, mutlaka ziyaret edin. Ayrıca Batum’da bulunan Ali ve Nino’nun aşk hikâyesini anlamlandıran heykeli görmeden dönmeyin.

Ayrıca bu ülkelerin yanında; Fas, İran, Tayland, Brezilya, Bahamalar, Arjantin, Kolombiya, Uruguay, Şili, Mısır, Endonezya, Filipinler, Vietnam ve Sri Lanka gibi birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Kimlik Kartınızla Gidebileceğiniz Ülkeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Azerbaycan

Gürcistan

Moldova

Sırbistan