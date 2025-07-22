Yerli turist harcamada rekor kırdı! Yılın ilk çeyreğinde 76,4 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde bir ve daha fazla gecelemeli toplam 12 milyon 653 bin seyahat yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %28,4 artış anlamına geliyor.

Ocak-Mart 2025 döneminde yapılan seyahatlerde toplam 85 milyon 317 bin geceleme gerçekleşti. Ortalama geceleme süresi 6,7 gece olarak kaydedildi.

Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin liraya yükseldi. Harcamaların %93,5’i (71,4 milyar lira) kişisel, %6,5’i (5 milyar lira) ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 40 lira olarak açıklandı.

YEME-İÇME VE ULAŞIM BAŞI ÇEKTİ

Toplam harcamaların kalemlere göre dağılımında:

%32 ile yeme-içme

%28,4 ile ulaştırma

%10,8 ile konaklama ön plana çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre en büyük artış yeme-içmede %62,5, ulaştırmada %66,3 ve konaklamada %66,7 olarak hesaplandı.

Ocak-Mart döneminde yapılan seyahatlerin %71,3’ü “yakınları ziyaret” amacıyla gerçekleşti. Onu %19,6 ile gezi, eğlence ve tatil, %5 ile sağlık amaçlı seyahatler izledi.

Seyahate çıkanlar en fazla gecelemeyi 67 milyon 654 bin ile arkadaş veya akraba evinde yaptı. Bunu 8 milyon 836 bin gecelemeyle kendi evi, ardından 4 milyon 976 bin gecelemeyle otel konaklaması takip etti.