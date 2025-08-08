Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın

Sigortam.net, özellikle araçla seyahat edenler ve vize başvurusu yapacaklar için seyahat öncesi ihtiyaç duyulabilecek sigorta türlerini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 1

Sigortam.net, yurt içi ve yurt dışına araçla çıkacakların, Yeşil Kart, Seyahat Sağlık Sigortası ve Kasko gibi poliçeleri seyahat öncesi mutlaka kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

1 7
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 2

YEŞİL KART SİGORTASI NEDİR?

Yurt dışına araçla çıkmayı planlayanlar için Yeşil Kart Sigortası önemli bir güvence sağlıyor.  

Bu sigorta türü, olası bir trafik kazasında karşı tarafın zararlarını, bulunulan ülkenin trafik mevzuatına göre karşılıyor.

2 7
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 3

Sigortam.net üzerinden yapılabilen başvurular sonrası poliçeler, 3 iş günü içinde adrese teslim ediliyor.

Poliçenin fiziki olarak araçta bulundurulması zorunlu.

3 7
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 4

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

Yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek hastalık, kaza veya acil sağlık durumlarında devreye giren Seyahat Sağlık Sigortası, sağlık giderlerini karşılayarak büyük maddi yüklerin önüne geçiyor. 

4 7
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 5

Ayrıca poliçeye eklenebilen Vize Reddi Teminatı, başvurunun reddedilmesi durumunda, konsolosluğa ödenen vize harcının karşılanmasını sağlayabiliyor.

5 7
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 6

YURT DIŞI KASKO TEMİNATLARI DA MÜMKÜN

Araçla yapılan seyahatlerde meydana gelebilecek hasarlar için Kasko Sigortası devreye giriyor. Çarpışma, araçta meydana gelen hasarlar, parça hırsızlığı veya yangın gibi durumlar teminat altına alınıyor. 

6 7
Yurt dışı tatilcileri dikkat! Seyahat öncesi bu sigortaları yaptırmadan yola çıkmayın - Resim: 7

Açıklamada, standart kaskoların genellikle sadece yurt içinde geçerli olduğu, ancak yurt dışı teminatı eklenerek poliçenin kapsamının genişletilebileceği vurgulandı.

7 7
sigorta yurt dışı seyahat