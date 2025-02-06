Yürüyerek dünya turu yapan Karl Bushby, Türkiye'ye giriş yaptı

Dünyayı adım adım gezmeyi hedefleyerek 1999'da yolculuğuna başlayan İngiliz seyyah Karl Bushby, 26 yıllık macerasının 26. yılında Türkiye'ye girdi. Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye’ye gelen Bushby, Karadeniz illerini gezerek İstanbul’a ulaşmayı planlıyor. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden başlayan yolculuk, 55 yaşındaki seyyah için oldukça zorlu ama bir o kadar da heyecan verici.

Seyahatine başladığından beri hiçbir ulaşım aracı kullanmayan Karl Bushby, 3 ay boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmeyi planlıyor. Hopa ilçesinde başladığı yolculuğunu, İstanbul'dan Edirne'ye ve ardından Yunanistan'a uzatarak devam etmeyi amaçlayan Bushby, bu dönemde Karadeniz'in güzelliklerini keşfedecek.

YOLCULUK 9 BİN 584 GÜN SÜREBİLİR

26 yıldır hiç araç kullanmadan dünya turuna çıkan Bushby, yolculuğunu tamamladığında yaklaşık 9 bin 584 gün geçirecek. Seyahati boyunca birçok engelle karşılaştığını belirten Bushby, toplumsal krizler, finansal zorluklar ve vize yasakları gibi sebeplerle zaman zaman yavaşlamış. Ancak her bir engel, onu yeni bir hikaye yazmaya itmiş.

OKYANUSLAR, BUZULLAR VE HAZAR DENİZİNİ GEÇTİ

Bushby, okyanusları yüzerek geçtiği gibi, buzullardan da geçerek yolculuğuna devam etti. En son Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kalan Bushby, "En son Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kaldım. Böyle bir şey yapmak oldukça karmaşık olabiliyor. Olabildiğinden fazla çok hikayem var. İnanılmaz bir yolculuktu ve Türkiye'deyim. Türkiye'de çok zaman geçireceğim. Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'deki seyahatimin 3 ay süreceğini tahmin ediyorum. Vize konusunda 3 ayım var ve bu süreyi kullanmayı umuyorum." diye konuştu.

İngiliz seyyah, Türkiye'deki rotasında Karadeniz'de son olarak Samsun'a ulaşacağını belirterek, "Güneye doğru dağları ve otoyolları aşarak İstanbul'a gideceğim. İstanbul ilginç olacak. Tabi boğazı yüzerek ya da köprüden geçmem için izin almam gerekiyor. Bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirim. İstanbul'dan da Yunanistan'a gideceğim." dedi.

Karl Bushby'nin yolculuğu, sadece gündüzleri değil, geceleri de zorlu koşullar altında devam ediyor. Geceleri uyuyacak yer bulmanın zorluğunu aktaran Bushby, şöyle devam etti:

"Geceleri nerede uyuyacağımı bilmiyorum ve çoğu zaman bir yer bulamıyorum. Geceleri yol kenarlarında yatıyorum. Bu yolda uyumak için yer bulmak çok zor. Uçurum ve deniz var. Hazar Denizi'nde uyumak için destek teknemiz vardı. Bütün gün yüzdükten sonra teknede gece uyudum. Sonra kaldığım yerden devam ettim. Bering Denizi'nde Alaska'dan Rusya'ya geçerken buz üzerinde uyudum. Bu farklı bir hikaye. Buz üzerinde uyur, sonra 12 saat hareket edersiniz."

İSTANBUL'A ULAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Karl Bushby, İstanbul’a ulaşmak için sabırsızlanıyor. "İstanbul'da Boğaz'ın manzarası harika olacak," diyen Bushby, Karadeniz kıyılarındaki ve dağlar arasındaki güzelliklere hayran kalmayı planlıyor. Türkiye'nin doğası hakkında çok şey öğrendiğini ve yolculuk boyunca harika manzaralar göreceğini düşündüğünü ifade etti.

"YOLLAR İYİ OLDUĞU SÜRECE MUTLUYUM"

Karl Bushby, yolculuğunda en çok yol koşullarına dikkat ettiğini belirtti. . Yol şartları oldukça iyi. Ben günlük bazda yol koşullarının ne olduğu ile ilgileniyorum. Hava şu an harika değil ama kötüde değil. Uyumak için yer bulduğum sürece sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Yollar iyi ise ben mutluyum." diyen Bushby, kötü hava koşullarına rağmen yolculuğunu sürdürebilmek için her zaman hazırlıklı. Türkiye'nin iyi yol koşulları, onu motive eden faktörlerden biri oldu.