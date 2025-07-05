“0 TL'ye dene” kampanyası pahalıya patladı: Google’a 863 bin TL ceza

T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, YouTube Premium tarafından sunulan "1 ay boyunca 0 TL ödeyerek deneyin" başlıklı kampanyayı incelemeye aldı.

Reklam Kurulu'nun değerlendirmesinde, “0 TL” ifadesinin kullanıcıda tamamen ücretsiz hizmet algısı oluşturduğu, ancak kampanyadan yararlanmak için kredi/banka kartı bilgilerinin girilmesinin zorunlu olduğu ve deneme süresi sonunda hizmetin otomatik olarak ücretlendirildiğinin açıkça belirtilmediği vurgulandı.

Marketing Türkiye'nin haberine göre, kampanyanın içeriğinin gerçek dışı olduğu değerlendirmesi yapılırken, Google’a 863 bin 580 TL idari para cezası verilmesine ve reklamların yayından kaldırılmasına hükmedildi.

Ayrıca, mobil uygulama arayüzünde “Bireysel” abonelik seçeneğinin önceden işaretli halde sunulmasının tüketici tercihini yönlendirme riski taşıdığı belirtildi. Bu durum, “dark pattern” (karanlık tasarım) uygulaması kapsamında değerlendirildi.

Kurul, “2 ay ücretsiz” teklifi sunulan mobil arayüzde kullanıcıların vazgeçme seçeneğine yalnızca sağ üst köşede küçük bir X simgesi ile ulaşabilmesini de manipülatif bir tasarım örneği olarak kayda geçirdi.

Google ise yaptığı savunmada, Reklam Kurulu tarafından belirtilen eksikliklerin giderilmesi için kapsamlı mühendislik ve yerelleştirme çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi. Şirket, dünya genelinde farklı yasal düzenlemelere tabi olduklarını ve ülkeye özel çözümlerin dikkatli analiz ve test süreçleri gerektirdiğini ifade etti.