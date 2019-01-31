Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV ve Fox TV'ye verilen cezalar onaylandı. Halk TV'de Halk Arenası ve FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberin ne zaman yayınlanmayacağı belli oldu

RTÜK, Halk TV’de yayımlanan Halk Arenası ve Fox TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber programına verilen cezayı onayladı.



Böylelikle, 1 Şubat -8-15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil’in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat-22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar’ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak.



4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal, ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak.



RTÜK tebligatı ve durdurulan yayınların yerine yayınlanacak olan ikame yayın kasetlerini gönderdi.



ulusal.com.tr