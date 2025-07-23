1 hafta önce evlenmişti… Yangında şehit oldu
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan 10 görevli arasında yer alan Tolunay Kocaman’ın hikayesi yürek burktu. Göreve yeni başlayan ve yalnızca bir hafta önce evlenen Kocaman’ın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerden 10 görevli, soğutma çalışmaları sırasında aniden yükselen alevlerin arasında kaldı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirileceği bildirildi.
14 TEMMUZ’DA EVLENMİŞTİ
Yangında hayatını kaybedenlerden Tolunay Kocaman’ın, sadece 1 hafta önce, 14 Temmuz’da dünyaevine girdiği ortaya çıktı.
Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı