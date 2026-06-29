1 işçi hayatını kaybetmişti: Havai fişek fabrikası patlamasında yeni gelişme!

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin yargı süreci şekillendi. Olayın sorumlularını belirlemek amacıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi, prosedür gereği ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki resmi işlemlerinin ve ifade süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 2'si, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerin adli durumları netleşirken, fabrikadaki patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kemerhisar beldesindeki söz konusu havai fişek fabrikasında 26 Haziran tarihinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Tesiste büyük çaplı yıkıma ve paniğe neden olan olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybederken, Yasin Demirbaş isimli işçi ise yaralanmıştı.

Faciayla sonuçlanan olayın hemen ardından yetkili birimler tarafından geniş çaplı bir inceleme ve gözaltı süreci başlatılmıştı.