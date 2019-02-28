Ağrı il merkezi ile Hamur, Eleşkirt, Taşlıçay ilçeleri ve Erzurum'un Horasan ilçesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Peki 1 Mart 2019 Cuma Ağrı Hamur, Eleşkirt, Taşlıçay ve Erzurum Horasan'da yarın okullara kar tatili mi?

Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum'daki bazı okullar tatil edildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kentin Hamur, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.



Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.



1 Mart 2019 Cuma Ağrı Hamur, Eleşkirt, Taşlıçay ve Erzurum Horasan'da yarın okullara kar tatili mi? sorusu yanıtlanmadı.