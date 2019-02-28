Doğu Anadolu'da yurdun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı, Ağrı, Bingöl ve Elazığ'da okullar tatil edildi. 1 Mart 2019 cuma günü okulların kar tatili olduğu iller

Yoğun kar ve tipi Doğu Anadolu'yu esir aldı.



Elazığ, Bingöl ve Ağrı'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.



Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.



Düzce ve Bolu'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.



Çok sayıda araç yolda kaldı, ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Araçlar bölgede bulunan tır parklarına yönlendiriliyor.



Muş'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Ağrı'da okulların tatil olduğu haberini alan öğrenciler mutluluk yaşadı. Yoğun kar yağışı sonrası 351 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.



Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Van ve Batman'da buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'de de fırtına bekleniyor.



Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il geneli içinde zirai don uyarısı yapıldı.



Şu anda yarın için hiçbir ilde okullar tatil edilmedi.



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