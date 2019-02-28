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1 Mart 2019 Cuma Kütahya Domaniç'te yarın okullar tatil mi

Kütahya'da kar yağışı, sis ve buzlanma Domaniç-İnegöl kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor. Peki 1 Mart 2019 Cuma Kütahya Domaniç'te yarın okullar tatil mi

1 Mart 2019 Cuma Kütahya Domaniç'te yarın okullar tatil mi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Bazı araçların kayarak yoldan çıkması dolayısıyla maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bölgede Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

1 Mart 2019 Cuma Kütahya Domaniç'te yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt gelmedi

Etiketler; #Kütahya
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