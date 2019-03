Oyna Kazan'da bugün büyük yarışma var. Toplam ödül, 75 bin lira. Bugün saat 21.30'daki yarışmada şampiyon olan yarışmacıya 25 bin lira verilecek. Ödül sponsorunun Vodafone olduğu açıklandı. Oyna Kazan'ın bugünkü kopyası çizgi film Tom ve Jerry'den geldi. Tom ve Jerry, William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılmış kısa filmler serisi halinde, ev kedisi Tom (tam adı Thomas) ile onunla aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasında geçen şiddetli ve komik mücadeleleri anlatan animasyon serilerinin genel adıdır. İlk Tom ve Jerry animasyonu 1940 yılında yapılmıştır. Hanna ve Barbera ikilisi, Hollywood'da bulunan MGM çizgi film stüdyosunda 1940 ile 1957 arasında 114 kısa film yazıp yönetmişlerdir. Bunlardan on üçü akademi ödülüne aday gösterildi, yedisi En İyi Kısa Animasyon Filmi Akademi Ödülü aldı. Büyük ödüllü yarışmada leblebiyle ilgili soru sorulacak. Leblebi nohutun kavrulmasıyla üretilen bir çeşit kuru yemiştir. En bilinen türleri beyaz leblebi ve sarı leblebidir. Coğrafi olarak tescillenen ilk leblebi, Çorum leblebisidir. Türkiye'de kent, bu yüzden leblebi ile anılır

BÜYÜK ÖDÜLLÜ YARIŞMANIN İPUCU SORUSU



LEBLEBİ



Leblebi nohutun kavrulmasıyla üretilen bir çeşit kuru yemiştir. En bilinen türleri beyaz leblebi ve sarı leblebidir. Coğrafi olarak tescillenen ilk leblebi, Çorum leblebisidir. Türkiye'de kent, bu yüzden leblebi ile anılır.



TARİH



İlk defa Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yıllarında bulunmuştur. Nohutun ısıtılıp bekletilmesini keşfetmiştir. Evliya Çelebi, 17. yüzyıl leblebinin İstanbul'da yaygın şekilde tüketildiğini ve bu işle uğraşan 100 dükkân ve 400 çalışanın olduğunu belirtmektedir.



İŞLENMESİ



Leblebi nohutun işlenmesiyle elde edilen bir kuruyemiş türüdür. Nohutun günlerce uğraşı sonucu terbiyesi ile, özel fırınlarda kavrulmasıyla elde edilir. Bu işlem şu aşamalardan geçer: Nohut 3 ayrı günde 3 kez tavlama işlemine yani ısıtılma işlemine tabi tutulur. 3. tavlamadan sonra bir alana serilerek dinlenmeye bırakılır. Bu yaklaşık 15 günlük bir süreyi kapsar. Leblebi yapılacağı günün akşamı ıslatılarak kabarması sağlanır. Ertesi gün leblebi yapılacağı tavada önce ısıtılır, sonra "mafrak" denilen aletle hafifçe bastırılarak kabuklarının çıkarılması sağlanır. Bu işlem sırasında nohutların bir kısmı ikiye bölünür. Bu ikiye ayrılanlar elekle bütünlerden ayrılır.



Bölünenlere "kırık leblebi" de denir. Bunlardan daha çok leblebi unu yapmak için yararlanılır. Bütün olan leblebiler değişik şekillerde satışa sunulur. Bir kez daha kavrulma işlemine tabi tutulmaları sonrasında sarı üstüne siyah benekli görünüm kazanır. Buna "çifte kavrulmuş leblebi" denir. Ayrıca çikolatalı leblebi, beyaz leblebi, karanfilli leblebi, biberli leblebi, şekerli leblebi ve sakız leblebi gibi 40 civarı değişik türleri mevcuttur. Raf ömrü uzun olsa da taze tüketilmesi daha makbuldür. Taze leblebinin iki parmak arasında sıkıldığında un gibi ufalanması gerekir.



ÜRETİMİ



Türkiye'de yalnızca 3 yerleşim yerinde üretilen leblebiler tescillenmiştir. Bunlar 2002 yılın Çorum, 2003 yılında Tavşanlı ve 2009 yılında Serinhisar leblebileridir.



Leblebi üretimde kırmızı ve iri nohutlar kullanılır. Çorum bölgesi üretilen leblebiler daha çok sarı leblebiye dönüştürülürken, Ege bölgesinde yetiştirilen nohutlar daha çok beyaz leblebiye(sakız leblebisi) dönüştürülür.



OYNA KAZAN'DA TOM VE JERRY ÇİZGİ FİLMİ SORUSU



Tom ve Jerry, William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılmış kısa filmler serisi halinde, ev kedisi Tom (tam adı Thomas) ile onunla aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasında geçen şiddetli ve komik mücadeleleri anlatan animasyon serilerinin genel adıdır. İlk Tom ve Jerry animasyonu 1940 yılında yapılmıştır. Hanna ve Barbera ikilisi, Hollywood'da bulunan MGM çizgi film stüdyosunda 1940 ile 1957 arasında 114 kısa film yazıp yönetmişlerdir. Bunlardan on üçü akademi ödülüne aday gösterildi, yedisi En İyi Kısa Animasyon Filmi Akademi Ödülü aldı.[1]



Metro-Goldwyn-Mayer çizgi film stüdyosunun kapanmasından sonra, 1960 yılında Tom ve Jerry filmlerinin yapımcılığını Gene Deitch devraldı ve filmler Batı Avrupa'da yapılmaya başlandı. 1963 yılında Tom ve Jerry, yapımcılığını Chuck Jones'in almasıyla tekrar Hollywood'a geldi. Kısa film serilerinin sonlandığı 1967 yılına gelindiğinde toplam 161 kısa film yapılmıştı.[1]



1970'li yıllara gelindiğine Hanna-Barbera birlikte bir film stüdyosu kurdular ve filmler televizyona taşındı. Seksenlerde ve doksanlı yıllar boyunca çeşitli televizyon şovları gösterildi. Uzun filmler yapıldı ve özel şovlar yapıldı. Günümüzde ise Tom ve Jerry 'nin hakları Warner Bros. şirketine aittir ve 2006'dan beri Tom and Jerry Tales adıyla yeni seriler yapılmakta ve ABD'de çeşitli televizyon kanallarında gösterilmektedir.



Konusu ve Formatı



Konu genellikle bir olayın üzerinde gelişir. Ev kedisi Tom ile evin yiyeceğiyle beslenen ve küçük bir yuvada yaşayan Jerry'nin kavgasıdır. Tom her seferinde Jerry'yi avlamaya çalışır ancak hiçbirinde başarılı olamaz ve Jerry akıl oyunlarıyla her zaman galip gelmeyi başarır. Tom'un ise galip geldiği zamanlar oldukça nadirdir.



Karakterler



Tom ve Jerry



Tom, Mavi Rus kedisi cinsi, sevilen ve güvenilir bir ev kedisidir. Jerry, Tom ile aynı evi paylaşan küçük kahverengi bir faredir. Tom öfkeli, alıngan ve bir o kadar da sakar bir kedidir. Tom da en az Jerry kadar zekidir ama çok ağırdır. Jerry ise özgür, kurnaz, fırsatçı,akıllı bir faredir. Çok enerjik ve zekidir. Tom'dan daha kıvrak bir zekâya sahiptir. Jerry, Tom ile mücadelesinde genellikle galip gelirken, Tom ise çoğu zaman mağlubiyetten kurtulamaz. Buna rağmen yılmadan usanmadan Jerry'yi yakalama planlarına devam eder. Tom ya da Jerry filmlerde fazla konuşturulmamıştır. Ancak Tom bazı serilerde dişi kedilere şarkı söyleyebilmiştir. Tom'un şarkı söylerken aksanı ünlü Fransız oyuncu Charles Boyer'e benzetilmiştir.



Bunun dışında karakterlerin özellikle Tom'un üzüldüğü ve çaresiz kaldığı zamanlarda konuştuğu görülür. Örneğin; II. Dünya Savaşı'nın propagandası olan Don't you believe it adlı slogan 1940'larda kullanıldı. Jerry ise yalnızca 1956'da yapılmış bir kısa filmde konuşturulmuştur. Bunun dışında her ikisinin de konuşturulduğu tek film 1943 yapımlı The Lonesome Mouse (Yalnız Fare)'dir.