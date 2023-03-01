1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

1 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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1 Mart 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Mart 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK


–– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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TEBLİĞLER

-– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ