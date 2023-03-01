1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
1 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
1 Mart 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Mart 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)
–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ