1 Mayıs öncesi işçilerin talebi net: Vergi adaleti ve kadro hakkı

1 Mayıs öncesi Ulusal Kanal’a konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, üretim cephesindeki sorunlara ve taleplere dikkat çekti.

“Hayat o kadar pahalı ki gerçekten geçinemiyoruz”

İşçilerin 1 Mayıs’taki en temel gündemi ekonomik kriz. Gıda, kira ve ulaşım gibi temel harcamalardaki artış, emekçilerin geçim derdini büyüttü. Bir işçi, yaşanan tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Hayat o kadar pahalı ki gerçekten de geçinemiyoruz. İnkar edilemeyen bir maliyet artışı var. Enflasyonist ortamda maliyetleri hesaplamak bile zorlaşıyor. Bugüne kadar gördüğümüz en zor günlerden geçiyoruz.”

Kutlamaların merkezi İstanbul Kartal olacak

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından TÜRK-İŞ, bu yılki 1 Mayıs kutlamalarını İstanbul Kartal’da gerçekleştirecek. Diğer illerde ise kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşlerle 1 Mayıs coşkusu yaşanacak.

“Vergide adalet, kadro ve sözleşme talepleri öne çıkacak”

İşçi temsilcilerine göre, bu yılın 1 Mayıs’ında öncelikli talepler arasında vergide adalet, taşeron işçilere kadro verilmesi ve kamu sözleşmelerine dair beklentiler öne çıkacak:

“İşçi sınıfının talepleri net. Vergide adalet, kadroya geçemeyen taşeron işçilerin hakları ve yaklaşan kamu sözleşmeleriyle ilgili beklentilerimizi dile getireceğiz.”

“Örgütlenme özgürlüğü hâlâ en büyük sorun”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçilerin en temel haklarından biri olan sendikal örgütlenme konusunda ciddi engeller yaşandığını söyledi:

“Bu 1 Mayıs’ın en önemli başlıklarından biri örgütlenme sorunu olacak. Mevcut yasalar yetersiz. İşyerlerinde sendikalı olmak hâlâ ciddi bir mücadele gerektiriyor. Bu alanda yasal düzenlemeye ihtiyaç var.”

Maden işçileri İzmir ve İstanbul’da 1 Mayıs’ı kutlayacak

Akçul, maden emekçilerinin 1 Mayıs kutlamalarına yoğun katılım sağlayacağını belirtti. İstanbul ve İzmir’de yapılacak etkinliklerde maden işçileri de yer alacak:

“İzmir’deki kutlamalar oldukça coşkulu geçiyor. Soma’dan İstanbul’a gelmek isteyen arkadaşlarımızı taşıyacağız. Diğerleri İzmir’de alanlarda olacak.”

Genel Başkan Akçul, 1 Mayıs’ın yalnızca taleplerin değil, umutların da yükseldiği bir gün olması gerektiğini belirtti:

“Bu 1 Mayıs’ta işçiye, dar gelirliye ve emekliye inşallah hayırlara vesile olacak mesajlar verilecek. Temennimiz, bu mesajların da karşılığını bulması.”