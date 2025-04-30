1 Mayıs öncesi Taksim alarmı: Provokasyon hazırlığına operasyon

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul Taksim’de yasa dışı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 22 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden çağrı yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 14’ü gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
1 Mayıs öncesi Taksim alarmı: Provokasyon hazırlığına operasyon
Yayınlanma:

1 Mayıs yaklaşırken güvenlik önlemlerini artıran İstanbul Emniyeti, olası provokasyonlara karşı harekete geçti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada “1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı” başlığı altında yasa dışı gösteri çağrıları yapıldığını tespit etti.

Yapılan analizlerde, özellikle X platformunda yayılan bu içeriklerin, izinsiz gösteri yürüyüşü organize etmeye yönelik olduğu belirlendi. Gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait dijital materyallere de el konuldu.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Mayıs boyunca her akşam sinema şöleni: TRT 2’de ödüllü filmler izleyiciyle buluşuyorMayıs boyunca her akşam sinema şöleni: TRT 2’de ödüllü filmler izleyiciyle buluşuyorKültür Sanat
1 mayıs
Günün Manşetleri
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef protestoya pankartlı yanıt
TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
İBB soruşturmasında ikinci dalga
1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
Borsa İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...