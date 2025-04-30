1 Mayıs öncesi Taksim alarmı: Provokasyon hazırlığına operasyon

1 Mayıs yaklaşırken güvenlik önlemlerini artıran İstanbul Emniyeti, olası provokasyonlara karşı harekete geçti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada “1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı” başlığı altında yasa dışı gösteri çağrıları yapıldığını tespit etti.

Yapılan analizlerde, özellikle X platformunda yayılan bu içeriklerin, izinsiz gösteri yürüyüşü organize etmeye yönelik olduğu belirlendi. Gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait dijital materyallere de el konuldu.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.