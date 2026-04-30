1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? Yarın trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul’da 1 Mayıs güvenlik tedbirleri kapsamındaki trafik düzenlemeleri ve toplu taşıma hatlarına erişim konusundaki güncel gelişmeler haberimizde...
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Peki, 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı, hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
1 MAYIS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
İstanbul genelinde emniyet birimleri tarafından planlanan güvenlik önlemleri doğrultusunda, özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş ölçekli trafik kısıtlamaları uygulanacak.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Taksim Meydanı’na çıkan tüm giriş ve çıkışlar ile Sıraselviler Caddesi tamamen araç trafiğine kapatılırken; İstiklal Caddesi’ne açılan tüm ara sokaklar, Şişhane bağlantı yolları ve Kabataş iskele çevresindeki güzergahlar da kısıtlama kapsamına alınacak.
Barbaros Bulvarı üzerinde ise trafik akışı kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmelerle kontrol edilecek.
TOPLU TAŞIMA VE ENTEGRE HATLARDAKİ DURUM
Raylı sistemler ve deniz ulaşımında da emniyet planlaması dahilinde geçici düzenlemelere gidilecek.
M2 Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları hizmete kapatılırken, F1 Kabataş-Taksim füniküler hattında seferler tamamen durdurulacak.
Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinden gerçekleştirilen vapur ve motor seferlerinde kısıtlama veya düzenleme yapılması beklenirken, otobüs ve metrobüs hatlarının genel olarak hizmet vermeye devam edeceği ancak yoğunluk ve yol kapamaları nedeniyle durak iptalleri ile güzergah değişikliklerinin yaşanabileceği öngörülüyor.