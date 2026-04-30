1 Mayıs'ta ulaşım bedava mı? Bakan Uraloğlu ücretsiz olacak hatları açıkladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent içi ulaşımı etkileyecek olan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlık bünyesindeki raylı sistemlerin yolculara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

BAKAN URALOĞLU 3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN RESMİ KARARI DUYURDU

Bakan Uraloğlu, Resmi Gazete'nin 30 Nisan 2026 tarihli sayısında yer alan kararın ardından detayları kamuoyuyla paylaştı. Uygulamanın kapsamı ve geçerli olacağı iller hakkında konuşan Uraloğlu, “1 Mayıs’ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak” diyerek vatandaşların bu hatlardan gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden faydalanacağını belirtti.

İŞTE 1 MAYIS'TA BEDAVA OLACAK O HATLAR

Kararın yayımlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi raylı sistemlerin ücretsiz olacağı sorusu da yanıt buldu. Bakan Uraloğlu, güzergahları listeleyerek yolcuların kullanabileceği hatları şu sözlerle aktardı:“İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.”