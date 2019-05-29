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1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist Ümit Emrah Köse tutuklandı

Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı.

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist Ümit Emrah Köse tutuklandı

Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Köse'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilişi sırasında slogan atmaya çalışan Ümit Emrah Köse, polisler tarafından engellendi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Köse tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen teröristin, eylem arayışında olduğu iddia edildi. 

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Köse'nin yakalanması İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Ümit Emrah Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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