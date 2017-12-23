Yılbaşı yaklaşırken, öğrenci ve veliler tatil planlanı yapıyor. Peki yılbaşında tatil süresi kaç gün? 2017 yılının son cuma günü ve 2018 yılının ilk salı günü tatil olacak mı?

Yılbaşında okullar toplamda kaç gün tatil olacak? Yılbaşı öncesi cuma günü okullar tatil olacak mı?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gönderilen genelgeye göre, 1 Ocak 2018 tarihi yani pazartesi günü, resmi tatil.



Yılın son cumartesi ve pazar günleri için plan yapan vatandaşlar, toplamda 3 gün tatil yapacak.



2 Ocak 2018 Salı günü okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden sürecek.



OKULLAR 4 GÜN TATİL İDDİASI



Yılbaşında okulların 4 gün tatil olacağı iddiası gündeme geldi.



Bu iddialar, gerçeği yansıtmıyor. Okullar 4 gün tatil olmayacak. 1 Ocak 2018 Pazartesi günü tatil olacak fakat 2 Ocak 2018 Salı günü tatil olmayacak.



MEB'in 2018 yılı resmi tatil günleri çizelgesinde de 1 Ocak Yılbaşı tatili olarak yer alıyor.



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