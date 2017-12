Bugün 21 Aralık... Amerika'nın terör koridorunu silahla kesen Mehmetçik, 1 yıl önce bugün en kanlı, en zor çatışmalarından birini yaşadı. Yer El Bab şehrine hakim Akil Dağı... Tam 18 askerimizin şehit olduğu o kanlı gecenin üzerinden 1 yıl geçti

Hava soğuk, namlular sıcak. Zifiri karanlıkta görülebilen sadece mermilerin kıvılcımları.



Tarih 21 Aralık 2016. Yer Akil Dağı... Fırat Kalkanı harekatının en çetin günü...



15 Temmuz darbe giriminin hemen sonrasıydı. Türk Ordusu, ağır bir travmayla karşı karşıya bırakılmasına rağmen 24 Ağustos'ta büyük bir operasyonun düğmesine basmıştı, her yanı tuzaklarla, el yapımı patlayıcılarla dolu bir coğrafyada.



Kısa sürede büyük bir ilerleme katetti Mehmetçik. Ancak daha bitmemişti. İkinci İsrail'in önlenmesi için El Bab alınmalıydı ve elbette önce El Bab'a hakim tepa olan Akil Dağı...



21 Aralık 2016 gecesi... 4. Komando taburu hazırlıklarını tamamlamıştı. Kumanyalar ve soğuktan korunmak için giydikleri giysiler dışında silah ve mühimmatları ortalama 30’ar kiloydu. Yük ağır ama sorumlulukları daha da ağırdı.



Karşıda bir tepe tepenin üstünde koca bir hastane vardı. Bu yüzden diğer adı da Hastane Tepe'siydi.



Ağır silah, makineli tüfek, roket... Hepsi tamamlandı. Komandolar düşmanın kalbine girip öldürücü darbeyi vuracaktı. Mermiler namlulara sürüldü. Son emir geldi komutandan: Alnınız açık, bileğiniz güçlü, kılıcınız keskin olsun.



Saat akşam 7'ydi. Kar yağışı ve yoğun sis şartları daha da zorlaştırmıştı. Ancak geri dönülemezdi. Operasyon başladı. Komandolar gecenin karanlığına karıştı. Adım adım ilerlediler. Hedefteki tepenin etrafı tuzaklarla doluydu. Akil Dağı eteklerine kadar her şey istedikleri gibiydi. Sırada hücum vardı. Ve ilk mermi namludan çıktıktan sonra çatışma başladı.



Mermiler, el bombaları, havanlar... Gecenin karanlığı çatışmayla beraber kıpkızıl oldu. Akil Dağı'ndan Mehmetçiğe mermi yağıyordu. Mehmetçik anında karşılık veriyordu.



Saatler ilerledikçe düşmanın sayısı daha da arttı. Cephemizde yaralılar vardı. Artık Akil Tepe'nin her santimetrekaresi tehlikeydi. Düşman, bomba yüklü araçla bile saldırıyı denemişti.



Ama geri adım atmadı Mehmetçik. Saatlerce sürdü çatışma. Ertesi gün öğlen olduğunda 4 şehidimiz vardı. Ama çatışma bitmemişti.



24 Aralık'ta sustu silahlar. 16 askerimiz şehit oldu Akil Tepe'de. Daha sonra da yaralanan 2 askerimiz. Ancak o tepe alındı. Amerika'nın yol verdiği IŞİD, tüm gücüyle sarıldığı o tepede tutunamadı. O günden geriyle adını Akil Tepe'nin her karışına yazdıran kahramanlarımız, kanını toprağa döken şehitlerimiz kaldı.



Vatan savaşında şehit ve gazi olan mehmetçiklerimize minnetarız...



ulusal.com.tr