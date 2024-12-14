10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Ailenin iddiasına göre, bebek teşhis konulmadan taburcu edildi. Rahatsızlığının devam etmesi üzerine hastaneye tekrar götürülen bebeğe iğne yapıldı ve "Rota virüsü" tanısı konularak yatış yapılmadan evine gönderildi. Ancak bebek, evde hayatını kaybetti.

Aile, olayla ilgili ihmal gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, aile tarafından öne sürülen iddialar doğrultusunda gerekli incelemeleri başlattı.