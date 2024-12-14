10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane’de rahatsızlanan ve özel bir hastaneye götürülen 10 aylık bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
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Ailenin iddiasına göre, bebek teşhis konulmadan taburcu edildi. Rahatsızlığının devam etmesi üzerine hastaneye tekrar götürülen bebeğe iğne yapıldı ve "Rota virüsü" tanısı konularak yatış yapılmadan evine gönderildi. Ancak bebek, evde hayatını kaybetti.

Aile, olayla ilgili ihmal gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, aile tarafından öne sürülen iddialar doğrultusunda gerekli incelemeleri başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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