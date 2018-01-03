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10 hakim ve savcı göreve döndü

HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleğe geri kabul etti

10 hakim ve savcı göreve döndü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcının göreve dönmesine karar verdi.

Alınan bilgeye göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK'ya başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #mor beyin #kabul #ihraç #HSK #hakimler ve savcılar kurulu #bylock
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