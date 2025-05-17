10 ilde dev operasyon: 86 tutuklama, 11 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak illerinde düzenlenen organize suç operasyonlarında 11 ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri, KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 142 şüpheli yakalandı. Bunlardan 86'sı tutuklandı, 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan organize suç örgütü üyelerinin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Cinayet, Tefecilik, Uyuşturucu Madde Ticareti, Mala Zarar Verme ve Hakaret suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlar sırasında ele geçirilen suç unsurlarını da paylaştı. Buna göre; 48 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 12 adet kumar makinesi ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ELEBAŞLARI YAKALANDI

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında örgüt elebaşıları da yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul’da T.B. (Tutuklandı) ve S.G. (Yurt dışı firar), Diyarbakır’da Ş.T. (Tutuklandı), Ankara’da R.A. (Tutuklandı), Gaziantep’te S.Y. (Tutuklandı), Şanlıurfa’da M.A. (Tutuklandı), Samsun’da G.A. (Yurt dışı firar), Bursa’da C.A. (Tutuklandı), Kocaeli’de F.M.T. (Tutuklandı), Tekirdağ’da A.E.A. (Yurt dışı firar) ve Uşak’ta B.G. (Yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik son iki haftadır süren operasyonlarda 86 kişi tutuklanırken, 44 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, suç ve suçlulara göz açtırılmayacak, adalet önünde hesap vermeleri sağlanacak. Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." diyerek operasyonlara katılan emniyet güçlerini tebrik etti.