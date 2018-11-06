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10 Kasım'da açtığı yolda gösterdiği hedefe

Türkiye Gençlik Birliği Dolmabahçe Sarayı önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü anmasını gerçekleştirecek.

10 Kasım'da açtığı yolda gösterdiği hedefe

Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Örgütü Dolmabahçe Sarayı önünde büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü anmasını "Yasta değil, ayaktayız" diyerek gerçekleştirecek. 10 Kasım'da Andımızı okuyarak 29 Ekim'deki mücadele ruhunu 10 Kasım'a taşıyacaklar.

TGB, Tüm Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün, O'nun ilke ve devrimlerinin değerinin hatırlanacağı 10 Kasım Anması'nı "Yasta değil, ayaktayız" diyerek İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde gerçekleştirecek.

Ülkemizin, bölücü terör örgütleriyle ve emperyalizmimin dayattığı ekonomik krizle mücadele içinde olduğu çetin süreçten Tam Bağımsız Türkiye olarak çıkışının yolu, Atatürk devrimlerinin rotası olduğunu söyleyen TGB; 10 Kasım'da Ata'sının yolunda. TGB'liler, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin, 80 yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye geleceğinin koruyucusu ve kurtarıcısı olarak yaşadığını ve 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü bir yas günü olarak anmayacaklarını belirttiler. 

Üniversitelerde başlattıkları, ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türkiye’nin tüm illerinden gelen gençlerle okudukları Andımızı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıl dönümünde tekrar okuyarak 29 Ekim’deki mücadele ruhunu 10 Kasım’a taşıycaklar, Tam Bağımsız Türkiye sözlerini hatırlatacaklar.

İstanbul'da Ata'mızın ebediyete uğurlandığı Dolmabahçe Sarayı önünde saat 8.30'da gerçekleşecek olan 10 Kasım Anmasına tüm İstanbul halkı çağırılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #tgb
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