ABD’nin, özel operasyonları, çeşitli biçimlerde, farklı yöntemlerle hedefli bir şekilde her dönemin ruhuna göre uygulamaya sokuluyor. Bir süredir gündem olan Çin’in Sincian-Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşandığı iddia edilen, Uygur’lara yönelik “baskı ve asimilasyon politikaları da” özel bir gündem olarak yeniden üretilmeye çalışılıyor. CIA’nın düğmesine bastığı sözde Uygur destekçisi ayrılıkçı terör örgütlerinden, İYİ Parti’ye, CHP’den HDP/PKK’ya kadar geniş bir zeminde ortalık yaratan bu gündemin hedefinde şüphesiz Türkiye’nin yeni geleceği var. Atlantik ısrarcıları, Türkiye-Çin dostluğunu sosyal medya yalanlarıyla hedef almaya devam ededursun.



Vatan Partisi heyeti olarak Genel Başkan Sayın Doğu Perinçek başkanlığında 21-28 Şubat 2019 tarihlerinde ÇHC Hükümetinin ve ÇKP’nin daveti üzerine Pekin ve Urumçi’de bulunduk. Özellikle Sincian-Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de 30’u aşkın ülkeden yüzlerce hükümet temsilcisinin bulunduğu özel toplantıda, Genel Başkan Doğu Perinçek dört konuşmadan bir tanesini gerçekleştirdi. Türkiye’nin bugününe ve geleceğine yönelik sorumlulukla ziyaretimizi tamamladık.

Ziyaretin içeriği ve detayları kamuoyu ile geniş bir biçimde paylaşıldı. Bu yazımızda, söz konusu tartışmaların merkezine oturan on adet moda yalana ziyaretimizden de edindiğimiz tecrübeler ve gözlemlerle yanıtlar verdik.



1. İDDİA: Müslümanlara ibadet özgürlüğü yok.



Sincian-Uygur Bölgesinde resmi verilere göre 13 Milyon Müslüman bulunuyor. Sincian’da 25 bin civarında camii var. 530 kişiye bir cami düşünüyor. Türkiye’de dahi 910 kişiye bir cami düşmektedir. Sincian’da30.000’den fazla din görevlisi mevcut.Dine inanmak ya da inanmama özgürlüğü anayasal güvence altında.



Biz de Urumçi’de bulunduğumuz 3 gün boyunca pek çok camii ziyaret ettik. Şehrin Merkezindeki İslam Enstitüsünü gezdik. Bu Enstitü’nün tüm masrafları, öğrencilerinin her türlü barınma ve gıda ihtiyacı hükümet tarafından karşılanıyor. Sadece geçen yıl 2000 imam mezun olmuş.



Bütün kamusal alanlarda, ortak mekanlarda, üniversitelerde, yurtlarda, İslam inancının gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik helal kantinler, tüm beş yıldızlı otellerde helal lokantalar bulunuyor.Çin’in bütün şehir ve kasabalarında helal lokantalar mevcut. Üniversite yurtlarında oda arkadaşını değiştirmek için en etkili gerekçe dindaş olmak.



2. İDDİA: Uygur’lar toplama kapında toplanıyor ve işkence görüyor.



Psikolojik savaş konusu haline getirilen Eğitim Merkezleri, yalnız Sincian-Uygur Özerk bölgesinde değil, bütün Çin’de iş becerisi, dil ve hukuk öğretmektedir. Bu merkezler, bizim Atatürk Devriminin Köy Enstitüleri ve Yatılı Bölge Okulları gibi çağdaşlaşma için insan kaynağı yetiştirmektedir.Öğrenciler mesleki eğitim merkezlerinde, konfeksiyon, ayakkabıcılık, elektronik, berberlik ve e-ticaretin yanı sıra Çin anayasasını, yasaları, yerel mevzuatı öğreniyorlar. Ayrıca Çin Devlet Başkanı ŞiJinping dahil bütün üst düzey yöneticiler ve önceki devlet başkanları bu merkezlerde eğitim süreçlerinden geçmişlerdir. Bu merkezlerde Herhangi bir işkence olmayıp, nitelikli beslenme, spor alanları, nitelikli zaman geçirilmesi için sağlanan pek çok özel imkân bulunmaktadır.



3. İDDİA: Her eve zorla bir Çinli yerleştiriliyor.



Bölgedeki ayrılıkçı terör eylemlerinden sonra, toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek, kamplaşmayı önlemek, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, bölücü örgütlere karşı birliği sağlamak adına bir seferberlik başlatılmıştır. Uygur’ların evlerine Çinlilerin yerleştirilmesi gibi bir uygulamama tamamen asılsızdır.



4. İDDİA: Uygurların dili yok ediliyor.



İlkokuldan üniversiteye kadar Uygurca, Kazakça ve Kırgızca eğitim yapılmaktadır.24 saat Uygurca yayın yapan televizyon var. Yine Kazakça, Kırgızca, Tatarca ve Moğolca yayın yapan televizyonlar var. Bu özerk bölgede beş ayrı televizyon, 24 saat boyunca azınlık milliyetlerin dillerinden yayın yapıyor. Yine Sincian Uygur bölgesinde, Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Tatarca dahil olmak üzere altı dilde gazete, dergi ve kitap basılmaktadır. Örneğin Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türkkitabı dahi, Uygurca basımlarına her yerde kolaylıkla ulaşmak mümkündür.



5. İDDİA: Kültürel miras yok ediliyor



Sincian’daki kültürel miras büyük bir özenle korunmaktadır ve çeşitli yasalarla koruma altına alınmıştır. 2017 itibariyle, Sincian-Uygur Özerk Bölgesi’nde 9542 kültürel miras bölgesi bulunmaktadır. Kültür mirasını korumak için 189 kurum kurulmuştur. Sincian’ın Uygur Mukamı, ve Manas Destanı UNESCO Kültürel Miras listesi içine alınmıştır. Uygur müzik aletleri, Uygur kilimleri, Etles İpeği gibi kültürel ögeler de 91 adet kültürel miras koruma noktasıyla korunmaktadır. Ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramıözgürce kutlanmaktadır. Bu zamanlarda tatiller ilan edilir. Yine Uygur Meşrep Bayramı, Kazak Aytes Bayramı, Kırgız Kopuz Türkü şöleni kutlanır. Yerel yönetim cenaze törenleri, evlilik törenleri gibi çeşitli ritüelleri de teşvik etmektedir.



6. İDDİA: Uygur’lar eğitimsiz bırakılıyor ve öğrenim alması engelleniyor.



Uygur’lar ve tüm etnik gruplar her seviyede istediği gibi eğitim alabiliyor. Ayrıca Çin’in dünya düzlemindeki en iyi üniversitelerinde çok sayıda Uygur genç yüksek eğitim görmektedir. Hatta bu üniversitelere giriş aşamasında, tüm azınlık milliyetlere ve Uygur’lara özel ayrıcalıklar tanınarak öncelik gösterilmektedir. Her yıl devlet bütçesinden karşılanarak çok sayıda Uygur öğrenci Çin’in gelişmiş kentlerinde yatılı olarak lise eğitimi alıyorlar. Bu öğrenciler üniversite sınavlarında sahip oldukları pozitif ayrımcılık ile en iyi üniversitelerde eğitim görmektedir.



7. İDDİA: Edebiyat, sanat, spor ve bilim yasaklanıyor.



2017 itibariyle Sincian’da 112 halk kütüphanesi, 173 müze, 57 sanat galerisi, 119 kültür merkezi ve binlerce spor tesisi bulunmaktadır. Bölgede çok sayıda Yaşar Kemal’in, Sabahattin Ali’nin kitapları da dahil olmak üzere Türkçe roman ve tarih kitabı da yayınlanmıştır.Kutadgu Bilig baştan sona Uygurca’ya çevrilmiştir. Yine sayısı 30’u bulan sinema filmi Uygurca’ya çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Kaşgar kenti başta olmak üzere pek çok yerde Türk tarihi ve kültürü üzerine uzun yıllardır bilimsel çalıştaylar düzenlenmektedir.



8. İDDİA:“Doğu Türkistan’daki” örgütler Uygurların özgürlüğü için mücadele ediyor.



Bugün bütün provokasyonların merkezinde olan örgütlerin tamamı ABD damgalıdır. Seyit Tümtürk’ün başkanı olduğu “Doğu Türkistan Millî Meclisi” Paris’te kurulmuştur. “Doğu Türkistan İslamî Hareketi” adıyla kurulan ve sonradan partileşen örgüt de El Kaide’ye bağlı olarak 1997 yılında kuruldu. Örgüt, BM ve Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütü listesindedir. “Türkistan İslam Partisi”nin şu an Suriye’de bulunan 10-15 bin kadar mensubu, DEAŞ’ta ve El Nusra’da örgütlü. İslam maskeli bu örgütlerin mensupları Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekâtında doğrudan Mehmetçiğe kurşun sıkmıştır. CIA güdümlü terör örgütlerinin yaptığı her eylem, Çin’de yaşayan Uygurların daha fazla baskı görmesine neden olmaktadır.



9. İDDİA: Uygur’lar yönetim kademelerinde temsil edilmiyor.



Yalnız Uygurların değil bütün Milliyetlerin temsilcilerinin hem merkezî yönetimde hem de bölgesel ve yerel yönetimlerde etkin olarak görev yapmaları sağlanmaktadır. Sincian-Uygur Özerk bölgesinin başkanı Şöhret Zakir Uygur’dur. Çin en üst yasama organı olan Çin Ulusal Halk Meclisi’nin Başkan Yardımcısı Erkin Emirbaki Uygur’dur. İktidardaki Çin Komünist Partisi’nin en üst organı olan Merkez Komitesi’nde üç Uygur üye bulunmaktadır.



10. İDDİA: Sincian-Uygur Bölgesi ekonomik açıdan kısıtlanıyor ve halk yoksullaştırılıyor.



Devlet bütçesinden ayrılan özel kaynaklarla ve kamu yatırımları sayesinde bölgeler arasında dengeleri sağlayan büyük gelişmeler kaydedilmiştir.



Dünyanın en büyük ekonomisi Çin Halk Cumhuriyeti, gelirlerinin yüzde beşi ile bu bölgeye yatırımlar yapıyor. 2014 yılında 38 milyar yuan olan toplam gelir, bir yıl içinde 2015’te, 126 milyar yuana çıkmıştı. GSYİH her yıl yüksek oranlarla artıyor. Çin Hükümeti bu bölgede işi olmayan bir kişi başvurduğu takdirde, 24 saat içinde kendisine iş verileceğini taahhüt ediyor. Sincan için hazırlanan 2014-2020 Stratejik Kalkınma Planı’nında bütün detaylar mevcut. Her işyerinde çalışanların % 50’sinin Sincian nüfusuna kayıtlı olması zorunluluğu bulunuyor. Artan zenginlikten ve gelişmeden Uygurlar da yararlanıyor. Çok sayıda dolar milyoneri Uygur bulunuyor.



Özgür Bursalı

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı



