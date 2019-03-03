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10 Mart'ta TGB ile 'İlk Adım'ı atmaya

TGB Yıldırım Gençer, TGB’nin resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla 10 Mart’ta İstanbul’da “İlk Adım Buluşması” düzenleyeceklerini duyurdu.

10 Mart'ta TGB ile 'İlk Adım'ı atmaya

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, TGB’nin resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla 10 Mart’ta İstanbul’da “İlk Adım Buluşması” düzenleyeceklerini duyurdu.

Gençer, açıklamada, “Büyük dirilişimizin 100.yılında bağımsızlık ateşi ellerimizdedir, atalarımızın cesareti, heyecanı ve isteği benliğimizdedir. 19 Mayıs 1919 ruhu, Türk gençliğiyle yaşamaktadır. 100 yıl önce emperyalizmi perişan eden büyük Türk Milletinin evlatları, 100 yıl sonra da emperyalizmi dize getirecek tecrübe ve birikime sahiptir.” ifadelerini kullandı.

“100. YILDA DÜNYAYA MESAJ VERECEĞİZ”
19 Mayıs’ın bir milletin ayağa kalktığı diriliş günü olduğunu belirten Gençer, “Türk Milletinin kaderinin yeniden çizildiği o kutlu tarihi, Türk gençliği olarak büyük bir coşkuyla kutlamak ve Dünya’ya büyük bir mesaj vermek görevimizdir. Görevimiz, bütün emperyalist baskılara karşı Türkiye’nin yıkılmayacağını, vatanını böldürtmeyeceğini ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi dosta düşmana duyurmaktır.” dedi.
İlk Adım Buluşması’nın 10 Mart Pazar günü saat 09.00’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde gerçekleştirileceğini duyuran Yıldırım Gençer, 19 Mayıs’ın 100. Yılında yapacakları etkinlikleri tartışıp kararlaştıracakları buluşmaya tüm halkı davet etti.

Etiketler; #tgb #Yıldırım Gençer
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