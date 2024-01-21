10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Düzenlenen hava harekatıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir hava harekatına imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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