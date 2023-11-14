10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Kritik Operasyon

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Kritik Operasyon
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Yurt içinde ve yurt dışında terörislerle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini bir bir vurmaya, terör örgütlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesine yönelik kritik bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Açıklamada, Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 100 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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