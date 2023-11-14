10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Kritik Operasyon

Yurt içinde ve yurt dışında terörislerle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini bir bir vurmaya, terör örgütlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesine yönelik kritik bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Açıklamada, Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 100 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.