10 soruda 14 Mayıs

Kurulda seçim takvimine yönelik süreç devam ediyor. YSK seçimin başlangıç tarihini ve seçim takvimini açıkladıktan sonra, 14 Mayıs'a kadar süreç bu takvime göre işleyecek.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından alınan seçim kararı sonrası merak edilenleri 10 soruda derlendi. İşte 14 Mayıs hakkında merak edilen 10 soru ve yanıtı...