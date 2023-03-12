10 soruda 14 Mayıs
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci başladı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından alınan seçim kararı sonrası merak edilen sorular da yanıtlandı. İşte 14 Mayıs hakkında merak edilen 10 soru ve yanıtı...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.
Kararın aynı gün 10 Mart'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi.
YSK'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs 2023'te, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılmasına dair kararlarını açıkladı.
Kurulda seçim takvimine yönelik süreç devam ediyor. YSK seçimin başlangıç tarihini ve seçim takvimini açıkladıktan sonra, 14 Mayıs'a kadar süreç bu takvime göre işleyecek.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından alınan seçim kararı sonrası merak edilenleri 10 soruda derlendi. İşte 14 Mayıs hakkında merak edilen 10 soru ve yanıtı...