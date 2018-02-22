Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 yılı sınav uygulama takvimine göre 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 14.00'te yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (2018/MTSKS-1) sonuçları açıklandı

10 Şubat 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları açıklandı.



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EHLİYET SINAVINIZ İPTAL OLABİLİR



Bu hataları yaptıysanız ehliyet sınavınız için 'iptal' kararı alınabilir.



İşte o hatalar:



"-Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,



-e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,



-Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi



-Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,



-e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,



-Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi."



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